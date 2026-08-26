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Минцифры предложило разрешить запускать 5G на существующих базовых станциях

Минцифры предложило разрешить запускать 5G на существующих базовых станциях - 26.08.2026, ПРАЙМ

Минцифры предложило разрешить запускать 5G на существующих базовых станциях

Минцифры предложило Государственной комиссии по радиочастотам (ГКРЧ) рассмотреть возможность для операторов связи "большой четверки" разворачивать сети 5G на... | 26.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-26T18:46+0300

2026-08-26T18:46+0300

2026-08-26T18:54+0300

технологии

россия

минцифры

билайн

мегафон

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МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Минцифры предложило Государственной комиссии по радиочастотам (ГКРЧ) рассмотреть возможность для операторов связи "большой четверки" разворачивать сети 5G на существующих базовых станциях и выделенных им ранее частотах, а также получать новые полосы в диапазоне 4630-4990 МГц, сообщило министерство. Минцифры подготовило такое предложение после обсуждения с операторами и ведомствами. Его планируется рассмотреть на ближайшем заседании ГКРЧ. "В Минцифры предложили условия запуска 5G. Операторы связи "большой четверки" "Билайн", "Мегафон", МТС и Т2 смогут разворачивать сети пятого поколения на существующих базовых станциях и выделенных им ранее частотах и получат новые полосы в диапазоне 4630-4990 МГц", - говорится в сообщении ведомства в его канале в "Максе". Отмечается, что операторы связи смогут использовать для сетей 5G уже имеющиеся у них диапазоны, которые ранее были выделены под стандарт LTE (4G), и установленное на сети до 1 сентября 2026 года действующее иностранное оборудование, что позволит запустить сеть в ближайшее время. При этом, начиная с 2027 года предусмотрен поэтапный переход на российские базовые станции, он должен быть завершен до конца 2031 года. В соответствии с предложением Минцифры, услуги 5G должны быть запущены в городах с населением более 1 миллиона человек не позднее 31 декабря 2027 года. Затем покрытие будет развернуто в самых популярных локациях городов-миллионников поэтапно до 2031 года. "Технология обеспечивает более высокую скорость передачи данных, меньшую задержку, а также увеличенную пропускную способность сети. Кроме прочего, развитие сетей связи пятого поколения в России будет стимулировать производство отечественного телеком-оборудования", - прокомментировало Минцифры.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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технологии, россия, минцифры, билайн, мегафон