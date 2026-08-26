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Миронов предложил ввести ежемесячную выплату для бабушек и дедушек - 26.08.2026, ПРАЙМ
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Миронов предложил ввести ежемесячную выплату для бабушек и дедушек
Миронов предложил ввести ежемесячную выплату для бабушек и дедушек - 26.08.2026, ПРАЙМ
Миронов предложил ввести ежемесячную выплату для бабушек и дедушек
Лидер партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов предложил ввести ежемесячную выплату в размере МРОТ для бабушек и дедушек, занимающихся уходом за маленькими... | 26.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-26T05:21+0300
2026-08-26T05:21+0300
бизнес
общество
россия
сергей миронов
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МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Лидер партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов предложил ввести ежемесячную выплату в размере МРОТ для бабушек и дедушек, занимающихся уходом за маленькими детьми. Соответствующее обращение на имя главы Минтруда России Антона Котякова имеется в распоряжении РИА Новости. "Считаю необходимым рассмотрение инициативы о введении ежемесячной выплаты для бабушек и дедушек, осуществляющих уход за ребенком до достижения им возраста семи лет. Размер выплаты при этом должен быть установлен на уровне минимального размера оплаты труда по региону", - сказано в документе. В письме уточняется, что такое право должно возникать при рождении каждого ребенка, не ограничиваясь первенцем. "Эксперты отмечают прямую связь между вовлеченностью бабушек и дедушек в жизнь своих внуков, физическим самочувствием и даже продолжительностью жизни. Родители маленьких детей в этой ситуации ощущают расширение возможностей для профессиональной самореализации и часто начинают рассматривать перспективы рождения вторых и третьих детей", - рассказал РИА Новости Миронов. Парламентарий отметил, что воспитание в семье укрепляет связь ребенка с корнями, передает семейные ценности и традиции, что невозможно сделать, если воспитанием занимается няня, найденная в специализированном агентстве или на интернет-платформе. "Реализация инициативы "Справедливой России" позволит поддержать старшее поколение и повысить демографический потенциал страны в долгосрочной перспективе", - заключил он.
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бизнес, общество , россия, сергей миронов
Бизнес, Общество , РОССИЯ, Сергей Миронов
05:21 26.08.2026
 
Миронов предложил ввести ежемесячную выплату для бабушек и дедушек

Миронов предложил ввести ежемесячную выплату для бабушек и дедушек, уходящих за детьми

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МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Лидер партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов предложил ввести ежемесячную выплату в размере МРОТ для бабушек и дедушек, занимающихся уходом за маленькими детьми.
Соответствующее обращение на имя главы Минтруда России Антона Котякова имеется в распоряжении РИА Новости.
"Считаю необходимым рассмотрение инициативы о введении ежемесячной выплаты для бабушек и дедушек, осуществляющих уход за ребенком до достижения им возраста семи лет. Размер выплаты при этом должен быть установлен на уровне минимального размера оплаты труда по региону", - сказано в документе.
В письме уточняется, что такое право должно возникать при рождении каждого ребенка, не ограничиваясь первенцем.
"Эксперты отмечают прямую связь между вовлеченностью бабушек и дедушек в жизнь своих внуков, физическим самочувствием и даже продолжительностью жизни. Родители маленьких детей в этой ситуации ощущают расширение возможностей для профессиональной самореализации и часто начинают рассматривать перспективы рождения вторых и третьих детей", - рассказал РИА Новости Миронов.
Парламентарий отметил, что воспитание в семье укрепляет связь ребенка с корнями, передает семейные ценности и традиции, что невозможно сделать, если воспитанием занимается няня, найденная в специализированном агентстве или на интернет-платформе.
"Реализация инициативы "Справедливой России" позволит поддержать старшее поколение и повысить демографический потенциал страны в долгосрочной перспективе", - заключил он.
 
БизнесОбществоРОССИЯСергей Миронов
 
 
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