Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Каждый рубль госрасходов должен эффективно расходоваться, заявил Мишустин - 26.08.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260826/mishustin-872687043.html
Каждый рубль госрасходов должен эффективно расходоваться, заявил Мишустин
Каждый рубль госрасходов должен эффективно расходоваться, заявил Мишустин - 26.08.2026, ПРАЙМ
Каждый рубль госрасходов должен эффективно расходоваться, заявил Мишустин
Каждый рубль государственных расходов должен использоваться максимально эффективно и как можно быстрее доходить до адресатов, в этом свете деятельность... | 26.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-26T11:11+0300
2026-08-26T11:11+0300
россия
финансы
михаил мишустин
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872687043.jpg?1787731872
МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Каждый рубль государственных расходов должен использоваться максимально эффективно и как можно быстрее доходить до адресатов, в этом свете деятельность Федерального казначейства имеет особое значение для страны, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на встрече с главой ведомства Романом Артюхиным. Глава правительства отметил, что Федеральное казначейство занимается важнейшими государственными вопросами: работает с бюджетными ресурсами, доводит их до конечных получателей, контролирует движение средств и их целевое использование на всех уровнях. "В нынешних условиях эта деятельность приобретает особое значение. Надо обеспечивать четкое и своевременное финансирование всех наших обязательств, каждый рубль должен расходоваться максимально эффективно и как можно быстрее доходить до конкретного адресата, чтобы можно было запускать проекты, чтобы строились школы, больницы, дороги, социальные объекты, формировалась инфраструктура для бизнеса и комфортной среды граждан", - подчеркнул Мишустин.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, финансы, михаил мишустин
РОССИЯ, Финансы, Михаил Мишустин
11:11 26.08.2026
 
Каждый рубль госрасходов должен эффективно расходоваться, заявил Мишустин

Мишустин: каждый рубль госрасходов должен доходить до адресатов как можно быстрее

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Каждый рубль государственных расходов должен использоваться максимально эффективно и как можно быстрее доходить до адресатов, в этом свете деятельность Федерального казначейства имеет особое значение для страны, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на встрече с главой ведомства Романом Артюхиным.
Глава правительства отметил, что Федеральное казначейство занимается важнейшими государственными вопросами: работает с бюджетными ресурсами, доводит их до конечных получателей, контролирует движение средств и их целевое использование на всех уровнях.
"В нынешних условиях эта деятельность приобретает особое значение. Надо обеспечивать четкое и своевременное финансирование всех наших обязательств, каждый рубль должен расходоваться максимально эффективно и как можно быстрее доходить до конкретного адресата, чтобы можно было запускать проекты, чтобы строились школы, больницы, дороги, социальные объекты, формировалась инфраструктура для бизнеса и комфортной среды граждан", - подчеркнул Мишустин.
 
РОССИЯФинансыМихаил Мишустин
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала