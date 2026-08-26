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Каждый рубль госрасходов должен эффективно расходоваться, заявил Мишустин
Каждый рубль госрасходов должен эффективно расходоваться, заявил Мишустин - 26.08.2026, ПРАЙМ
Каждый рубль госрасходов должен эффективно расходоваться, заявил Мишустин
Каждый рубль государственных расходов должен использоваться максимально эффективно и как можно быстрее доходить до адресатов, в этом свете деятельность... | 26.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-26T11:11+0300
2026-08-26T11:11+0300
2026-08-26T11:11+0300
россия
финансы
михаил мишустин
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МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Каждый рубль государственных расходов должен использоваться максимально эффективно и как можно быстрее доходить до адресатов, в этом свете деятельность Федерального казначейства имеет особое значение для страны, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на встрече с главой ведомства Романом Артюхиным.
Глава правительства отметил, что Федеральное казначейство занимается важнейшими государственными вопросами: работает с бюджетными ресурсами, доводит их до конечных получателей, контролирует движение средств и их целевое использование на всех уровнях.
"В нынешних условиях эта деятельность приобретает особое значение. Надо обеспечивать четкое и своевременное финансирование всех наших обязательств, каждый рубль должен расходоваться максимально эффективно и как можно быстрее доходить до конкретного адресата, чтобы можно было запускать проекты, чтобы строились школы, больницы, дороги, социальные объекты, формировалась инфраструктура для бизнеса и комфортной среды граждан", - подчеркнул Мишустин.
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россия, финансы, михаил мишустин
РОССИЯ, Финансы, Михаил Мишустин
Каждый рубль госрасходов должен эффективно расходоваться, заявил Мишустин
Мишустин: каждый рубль госрасходов должен доходить до адресатов как можно быстрее
МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Каждый рубль государственных расходов должен использоваться максимально эффективно и как можно быстрее доходить до адресатов, в этом свете деятельность Федерального казначейства имеет особое значение для страны, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на встрече с главой ведомства Романом Артюхиным.
Глава правительства отметил, что Федеральное казначейство занимается важнейшими государственными вопросами: работает с бюджетными ресурсами, доводит их до конечных получателей, контролирует движение средств и их целевое использование на всех уровнях.
"В нынешних условиях эта деятельность приобретает особое значение. Надо обеспечивать четкое и своевременное финансирование всех наших обязательств, каждый рубль должен расходоваться максимально эффективно и как можно быстрее доходить до конкретного адресата, чтобы можно было запускать проекты, чтобы строились школы, больницы, дороги, социальные объекты, формировалась инфраструктура для бизнеса и комфортной среды граждан", - подчеркнул Мишустин.