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Каждый рубль госрасходов должен эффективно расходоваться, заявил Мишустин

Каждый рубль госрасходов должен эффективно расходоваться, заявил Мишустин - 26.08.2026, ПРАЙМ

Каждый рубль госрасходов должен эффективно расходоваться, заявил Мишустин

Каждый рубль государственных расходов должен использоваться максимально эффективно и как можно быстрее доходить до адресатов, в этом свете деятельность... | 26.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-26T11:11+0300

2026-08-26T11:11+0300

2026-08-26T11:11+0300

россия

финансы

михаил мишустин

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МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Каждый рубль государственных расходов должен использоваться максимально эффективно и как можно быстрее доходить до адресатов, в этом свете деятельность Федерального казначейства имеет особое значение для страны, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на встрече с главой ведомства Романом Артюхиным. Глава правительства отметил, что Федеральное казначейство занимается важнейшими государственными вопросами: работает с бюджетными ресурсами, доводит их до конечных получателей, контролирует движение средств и их целевое использование на всех уровнях. "В нынешних условиях эта деятельность приобретает особое значение. Надо обеспечивать четкое и своевременное финансирование всех наших обязательств, каждый рубль должен расходоваться максимально эффективно и как можно быстрее доходить до конкретного адресата, чтобы можно было запускать проекты, чтобы строились школы, больницы, дороги, социальные объекты, формировалась инфраструктура для бизнеса и комфортной среды граждан", - подчеркнул Мишустин.

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россия, финансы, михаил мишустин