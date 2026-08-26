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В Молдавии продлили режим повышенной готовности в сфере энергетики
В Молдавии продлили режим повышенной готовности в сфере энергетики - 26.08.2026, ПРАЙМ
В Молдавии продлили режим повышенной готовности в сфере энергетики
Правительство Молдавии одобрило продление на 30 дней режима повышенной готовности в сфере энергетики, а также гидрологии из-за снижения уровня воды в Днестре,... | 26.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-26T11:29+0300
2026-08-26T11:29+0300
2026-08-26T11:29+0300
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КИШИНЕВ, 26 авг — ПРАЙМ. Правительство Молдавии одобрило продление на 30 дней режима повышенной готовности в сфере энергетики, а также гидрологии из-за снижения уровня воды в Днестре, заявил премьер-министр страны Василий Тофан.
Власти Молдавии 30 июля ввели режим повышенной готовности в сфере энергетики на 30 дней. Премьер Молдавии Василий Тофан предупредил население о возможных веерных отключениях электроэнергии и призвал население сократить расход энергоресурсов. Правительство такой же режим повышенной готовности ввел и в сфере гидрологии.
"Коллеги, голосуем за увеличение срока режима повышенной готовности в обоих сферах – энергетики и гидрологии. Ситуация очень сложная", - заявил Тофан на заседании правительства, трансляция которого ведется в прямом эфире на сайте кабмина. Проект был принят кабинетом министров единогласно.
Ранее власти отмечали, что снижение уровня воды в Днестре из-за засухи создает риски для водоснабжения и работы энергетической инфраструктуры. Правительственная комиссия ограничила использование питьевой воды и воды из открытых источников для мытья улиц, тротуаров, наполнения бассейнов и других целей, которые не относятся к первоочередным. Для промышленных предприятий, деятельность которых не связана с производством продуктов питания, медициной или общественным здоровьем, установили требование сократить потребление воды минимум на 20%.
Молдавия переживает затяжной экономический кризис, сопровождающийся высокой инфляцией и ростом государственного долга. Оппозиция неоднократно обвиняла команду президента Майи Санду в некомпетентности и неспособности справиться с падением уровня жизни населения на фоне разрыва традиционных экономических связей с СНГ и энергокризиса.
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газ, молдавия, майя санду, снг
Газ, МОЛДАВИЯ, Майя Санду, СНГ
В Молдавии продлили режим повышенной готовности в сфере энергетики
Правительство Молдавии продлило на 30 дней режим повышенной готовности в сфере энергетики
КИШИНЕВ, 26 авг — ПРАЙМ. Правительство Молдавии одобрило продление на 30 дней режима повышенной готовности в сфере энергетики, а также гидрологии из-за снижения уровня воды в Днестре, заявил премьер-министр страны Василий Тофан.
Власти Молдавии 30 июля ввели режим повышенной готовности в сфере энергетики на 30 дней. Премьер Молдавии Василий Тофан предупредил население о возможных веерных отключениях электроэнергии и призвал население сократить расход энергоресурсов. Правительство такой же режим повышенной готовности ввел и в сфере гидрологии.
"Коллеги, голосуем за увеличение срока режима повышенной готовности в обоих сферах – энергетики и гидрологии. Ситуация очень сложная", - заявил Тофан на заседании правительства, трансляция которого ведется в прямом эфире на сайте кабмина. Проект был принят кабинетом министров единогласно.
Ранее власти отмечали, что снижение уровня воды в Днестре из-за засухи создает риски для водоснабжения и работы энергетической инфраструктуры. Правительственная комиссия ограничила использование питьевой воды и воды из открытых источников для мытья улиц, тротуаров, наполнения бассейнов и других целей, которые не относятся к первоочередным. Для промышленных предприятий, деятельность которых не связана с производством продуктов питания, медициной или общественным здоровьем, установили требование сократить потребление воды минимум на 20%.
Молдавия переживает затяжной экономический кризис, сопровождающийся высокой инфляцией и ростом государственного долга. Оппозиция неоднократно обвиняла команду президента Майи Санду в некомпетентности и неспособности справиться с падением уровня жизни населения на фоне разрыва традиционных экономических связей с СНГ и энергокризиса.