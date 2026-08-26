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Чистая прибыль Московской биржи по МСФО выросла на 4,7%

Чистая прибыль Московской биржи по МСФО выросла на 4,7% - 26.08.2026, ПРАЙМ

Чистая прибыль Московской биржи по МСФО выросла на 4,7%

Чистая прибыль Московской биржи по МСФО во втором квартале 2026 года выросла на 4,7% в годовом выражении, до 15,766 миллиарда рублей, следует из сообщения... | 26.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-26T10:15+0300

2026-08-26T10:15+0300

2026-08-26T10:15+0300

финансы

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МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Чистая прибыль Московской биржи по МСФО во втором квартале 2026 года выросла на 4,7% в годовом выражении, до 15,766 миллиарда рублей, следует из сообщения группы. Комиссионные доходы составили 22,3 миллиарда рублей на фоне высокой активности клиентов и эмитентов, а также запуска новых продуктов и услуг. Чистый процентный доход составил 11,9 миллиарда рублей. Доля комиссионного дохода в структуре валовых операционных доходов биржи составила 65%. Совокупные операционные расходы во втором квартале 2026 года выросли на 10,4% по сравнению со вторым кварталом 2025 года, в основном за счет роста административных и общих расходов, а также комиссионных и прочих прямых расходов. Соотношение расходов и доходов составило 39,2%.

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финансы