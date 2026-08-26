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Российский рынок акций по итогам основной сессии снизился на 2,17%

Российский рынок акций по итогам основной сессии снизился на 2,17% - 26.08.2026, ПРАЙМ

Российский рынок акций по итогам основной сессии снизился на 2,17%

Российский рынок акций в основную торговую сессию среды снизился на 2,17%, следует из данных Московской биржи. | 26.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-26T19:12+0300

2026-08-26T19:12+0300

2026-08-26T19:12+0300

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МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию среды снизился на 2,17%, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов снизился на 2,17%, до 2 071,3 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 2,97%, до 758,11 пункта, индекс РТС - на 1,96%, до 774,19 пункта.

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2026

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рынок, акции, россия, мосбиржа, ртс