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Мошенники начали подделывать сайты магазинов с фермерскими продуктами - 26.08.2026, ПРАЙМ
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Мошенники начали подделывать сайты магазинов с фермерскими продуктами
Мошенники начали подделывать сайты магазинов с фермерскими продуктами - 26.08.2026, ПРАЙМ
Мошенники начали подделывать сайты магазинов с фермерскими продуктами
Мошенники начали подделывать сайты магазинов с фермерскими продуктами по низким ценам - перед доставкой заказа с покупателя требуют 100% предоплату или залог за | 26.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-26T02:48+0300
2026-08-26T02:48+0300
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872678743.jpg?1787701686
МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Мошенники начали подделывать сайты магазинов с фермерскими продуктами по низким ценам - перед доставкой заказа с покупателя требуют 100% предоплату или залог за тару, рассказали РИА Новости в пресс-службе платформы "Мошеловка" Народного фронта. "В соцсетях и на площадках объявлений появляются фальшивые магазины, предлагающие оптовые закупки овощей, фруктов, меда и ягод "прямо с фермы" по ценам в 2-3 раза ниже рыночных с бесплатной доставкой на дом. С покупателей берут 100% предоплату или "залог за тару", после чего продавцы перестают выходить на связь", - рассказали там. В "Мошеловке" рекомендуют не переводить предоплату за товар на личные карты продавцов с интернет-площадок объявлений. "Оплачивайте товар только при получении и личном осмотре качества продукции. Используйте безопасные сделки, предлагаемые официальными торговыми платформами", - заключили там.
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ПРАЙМ
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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192
40
192
40
02:48 26.08.2026
 
Мошенники начали подделывать сайты магазинов с фермерскими продуктами

"Мошеловка": мошенники начали подделывать сайты магазинов с фермерскими продуктами

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МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Мошенники начали подделывать сайты магазинов с фермерскими продуктами по низким ценам - перед доставкой заказа с покупателя требуют 100% предоплату или залог за тару, рассказали РИА Новости в пресс-службе платформы "Мошеловка" Народного фронта.
"В соцсетях и на площадках объявлений появляются фальшивые магазины, предлагающие оптовые закупки овощей, фруктов, меда и ягод "прямо с фермы" по ценам в 2-3 раза ниже рыночных с бесплатной доставкой на дом. С покупателей берут 100% предоплату или "залог за тару", после чего продавцы перестают выходить на связь", - рассказали там.
В "Мошеловке" рекомендуют не переводить предоплату за товар на личные карты продавцов с интернет-площадок объявлений.
"Оплачивайте товар только при получении и личном осмотре качества продукции. Используйте безопасные сделки, предлагаемые официальными торговыми платформами", - заключили там.
 
 
 
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