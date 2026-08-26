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Китайский бизнес активнее всего представлен в Москве и Подмосковье

Китайский бизнес активнее всего представлен в Москве и Подмосковье - 26.08.2026, ПРАЙМ

Китайский бизнес активнее всего представлен в Москве и Подмосковье

Наиболее активно китайский бизнес представлен в Москве и Подмосковье, заявил председатель российской части Российско-Китайского комитета дружбы, мира и развития | 26.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-26T14:56+0300

2026-08-26T14:56+0300

2026-08-26T15:04+0300

россия

бизнес

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московская область

борис титов

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МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Наиболее активно китайский бизнес представлен в Москве и Подмосковье, заявил председатель российской части Российско-Китайского комитета дружбы, мира и развития (РККДМР) Борис Титов. "Наиболее активно китайский бизнес представлен в Москве и Подмосковье. Тут находится около половины из 15,5 тысяч всех китайских компаний в России. Также в лидерах — Амурская область, Приморский и Хабаровский края, Санкт-Петербург", - сказал он в ходе встречи, посвященной Российско-Китайскому форуму предпринимателей, который состоится в сентябре в Москве. "При этом самая высокая концентрация зафиксирована в Еврейской автономной области, Амурской области и Калмыкии", - добавил Титов. На вопрос РИА Новости о количестве российских компаний в Китае, Титов ответил, что их число тоже растет, хотя и не в таком количестве. По оценкам китайского аналитического сервиса Qichacha, сейчас в Китае насчитывается около 3 800 компаний с российским участием. "Многие компании создают локальные структуры, чтобы продавать свои товары напрямую китайским потребителям или работать с местными дистрибьюторами. Или же, наоборот, координировать выпуск своей продукции на местных производственных площадках", - добавил собеседник агентства. "Другие компании с российским участием, наоборот, координируют наш экспорт в Китай: минеральных продуктов (нефти, газа, угля), металлов, химической продукции, изделий из древесины. И конечно же, продуктов сельского хозяйства - рапсового масла, мороженой рыбы, мяса птицы, говядины, овса, сои, льна", - заключил Титов.

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китай

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