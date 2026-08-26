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Движение на Варшавском шоссе в Москве восстановили после ДТП
Движение на Варшавском шоссе в Москве восстановили после ДТП - 26.08.2026, ПРАЙМ
Движение на Варшавском шоссе в Москве восстановили после ДТП
Движение восстановлено на Варшавском шоссе в Москве после аварии с участием нескольких автомобилей, сообщили в столичном департаменте транспорта. | 26.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-26T19:47+0300
2026-08-26T19:47+0300
2026-08-26T19:49+0300
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МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Движение восстановлено на Варшавском шоссе в Москве после аварии с участием нескольких автомобилей, сообщили в столичном департаменте транспорта. Ранее в ведомстве сообщили, что дорожно-транспортное происшествие с участием нескольких автомобилей произошло на Варшавском шоссе в Москве. "Движение по Варшавскому шоссе восстановлено", - говорится в сообщении в Telegram-канале дептранса.
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Движение на Варшавском шоссе в Москве восстановили после ДТП
Движение на Варшавском шоссе в Москве восстановили после ДТП с участием нескольких машин
МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Движение восстановлено на Варшавском шоссе в Москве после аварии с участием нескольких автомобилей, сообщили в столичном департаменте транспорта.
Ранее в ведомстве сообщили, что дорожно-транспортное происшествие с участием нескольких автомобилей произошло на Варшавском шоссе в Москве.
"Движение по Варшавскому шоссе восстановлено", - говорится в сообщении в Telegram-канале дептранса.