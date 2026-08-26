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Чистая прибыль "Черкизово" по МСФО в первом полугодии выросла в два раза - 26.08.2026, ПРАЙМ
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Чистая прибыль "Черкизово" по МСФО в первом полугодии выросла в два раза
Чистая прибыль "Черкизово" по МСФО в первом полугодии выросла в два раза - 26.08.2026, ПРАЙМ
Чистая прибыль "Черкизово" по МСФО в первом полугодии выросла в два раза
Чистая прибыль "Черкизово" по МСФО в первом полугодии 2026 года выросла в 2 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 14,082 миллиарда рублей,... | 26.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-26T18:37+0300
2026-08-26T18:41+0300
бизнес
финансы
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МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Чистая прибыль "Черкизово" по МСФО в первом полугодии 2026 года выросла в 2 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 14,082 миллиарда рублей, говорится в отчете компании. Выручка увеличилась на 3,5% в годовом выражении и составила 141,597 миллиарда рублей. Операционная прибыль выросла на 31,8% - до 22,979 миллиарда рублей. Скорректированный показатель EBITDA увеличился на 37,7% в годовом выражении – до 27,221 миллиарда рублей. Чистый долг снизился на 6,8% по сравнению с показателем годичной давности - до 139,527 миллиарда рублей. Группа "Черкизово" входит в России в число лидеров на рынках куриного мяса, индейки, свинины и продуктов мясопереработки, также это крупнейший в РФ производитель комбикормов.
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5
4.7
96
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192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
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бизнес, финансы
Бизнес, Финансы
18:37 26.08.2026 (обновлено: 18:41 26.08.2026)
 
Чистая прибыль "Черкизово" по МСФО в первом полугодии выросла в два раза

Чистая прибыль "Черкизово" по МСФО в I полугодии выросла в 2 раза, до 14,1 млрд рублей

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МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Чистая прибыль "Черкизово" по МСФО в первом полугодии 2026 года выросла в 2 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 14,082 миллиарда рублей, говорится в отчете компании.
Выручка увеличилась на 3,5% в годовом выражении и составила 141,597 миллиарда рублей. Операционная прибыль выросла на 31,8% - до 22,979 миллиарда рублей.
Скорректированный показатель EBITDA увеличился на 37,7% в годовом выражении – до 27,221 миллиарда рублей. Чистый долг снизился на 6,8% по сравнению с показателем годичной давности - до 139,527 миллиарда рублей.
Группа "Черкизово" входит в России в число лидеров на рынках куриного мяса, индейки, свинины и продуктов мясопереработки, также это крупнейший в РФ производитель комбикормов.
 
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