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Чистая прибыль "Черкизово" по МСФО в первом полугодии выросла в два раза

Чистая прибыль "Черкизово" по МСФО в первом полугодии выросла в два раза - 26.08.2026, ПРАЙМ

Чистая прибыль "Черкизово" по МСФО в первом полугодии выросла в два раза

Чистая прибыль "Черкизово" по МСФО в первом полугодии 2026 года выросла в 2 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 14,082 миллиарда рублей,... | 26.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-26T18:37+0300

2026-08-26T18:37+0300

2026-08-26T18:41+0300

бизнес

финансы

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МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Чистая прибыль "Черкизово" по МСФО в первом полугодии 2026 года выросла в 2 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 14,082 миллиарда рублей, говорится в отчете компании. Выручка увеличилась на 3,5% в годовом выражении и составила 141,597 миллиарда рублей. Операционная прибыль выросла на 31,8% - до 22,979 миллиарда рублей. Скорректированный показатель EBITDA увеличился на 37,7% в годовом выражении – до 27,221 миллиарда рублей. Чистый долг снизился на 6,8% по сравнению с показателем годичной давности - до 139,527 миллиарда рублей. Группа "Черкизово" входит в России в число лидеров на рынках куриного мяса, индейки, свинины и продуктов мясопереработки, также это крупнейший в РФ производитель комбикормов.

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