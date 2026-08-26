https://1prime.ru/20260826/nato--872697841.html
НАТО финансировала разработку украинской системы Delta, пишет NYT
НАТО финансировала разработку украинской системы Delta, пишет NYT - 26.08.2026, ПРАЙМ
НАТО финансировала разработку украинской системы Delta, пишет NYT
Североатлантический альянс финансировал разработку украинской системы управления войсками Delta, которую Киев использует на поле боя. Об этом сообщает The New... | 26.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-26T14:59+0300
2026-08-26T14:59+0300
2026-08-26T15:00+0300
мировая экономика
украина
киев
запад
владимир путин
нато
всу
new york times
https://cdnn.1prime.ru/img/84124/05/841240535_0:0:4000:2251_1920x0_80_0_0_59cd42a7b0aeb2813df0c12b2086c089.jpg
МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Североатлантический альянс финансировал разработку украинской системы управления войсками Delta, которую Киев использует на поле боя. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на одного из основателей группы, создавшей программу, Ярослава Гончара.Delta — это украинская система информационной поддержки решений и ситуационной осведомленности. Она создавалась для улучшения координации между подразделениями ВСУ и используется с 2018 года. "По словам Гончара, разработку финансировала НАТО", — говорится в публикации.Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что западные страны натаскивали офицеров украинских националистических батальонов и поставляли оружие до начала конфликта. Москва неоднократно подчеркивала, что поставки вооружений Киеву мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем".В Кремле также отмечали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект. Россия считает, что западная военная помощь затягивает конфликт и увеличивает риски прямой конфронтации между НАТО и РФ.
украина
киев
запад
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84124/05/841240535_342:0:3899:2668_1920x0_80_0_0_b297f1cf2eca2be7d91f127353cf2b4c.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, украина, киев, запад, владимир путин, нато, всу, new york times
Мировая экономика, УКРАИНА, Киев, ЗАПАД, Владимир Путин, НАТО, ВСУ, New York Times
НАТО финансировала разработку украинской системы Delta, пишет NYT
NYT: НАТО финансировала разработку украинской системы Delta для координации подразделений