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НАТО финансировала разработку украинской системы Delta, пишет NYT - 26.08.2026, ПРАЙМ
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НАТО финансировала разработку украинской системы Delta, пишет NYT
НАТО финансировала разработку украинской системы Delta, пишет NYT - 26.08.2026, ПРАЙМ
НАТО финансировала разработку украинской системы Delta, пишет NYT
Североатлантический альянс финансировал разработку украинской системы управления войсками Delta, которую Киев использует на поле боя. Об этом сообщает The New... | 26.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-26T14:59+0300
2026-08-26T15:00+0300
мировая экономика
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МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Североатлантический альянс финансировал разработку украинской системы управления войсками Delta, которую Киев использует на поле боя. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на одного из основателей группы, создавшей программу, Ярослава Гончара.Delta — это украинская система информационной поддержки решений и ситуационной осведомленности. Она создавалась для улучшения координации между подразделениями ВСУ и используется с 2018 года. "По словам Гончара, разработку финансировала НАТО", — говорится в публикации.Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что западные страны натаскивали офицеров украинских националистических батальонов и поставляли оружие до начала конфликта. Москва неоднократно подчеркивала, что поставки вооружений Киеву мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем".В Кремле также отмечали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект. Россия считает, что западная военная помощь затягивает конфликт и увеличивает риски прямой конфронтации между НАТО и РФ.
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мировая экономика, украина, киев, запад, владимир путин, нато, всу, new york times
Мировая экономика, УКРАИНА, Киев, ЗАПАД, Владимир Путин, НАТО, ВСУ, New York Times
14:59 26.08.2026 (обновлено: 15:00 26.08.2026)
 
НАТО финансировала разработку украинской системы Delta, пишет NYT

NYT: НАТО финансировала разработку украинской системы Delta для координации подразделений

© Фото : Public Domain/President Of UkraineУкраинские военные
Украинские военные - ПРАЙМ, 1920, 26.08.2026
© Фото : Public Domain/President Of Ukraine
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МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Североатлантический альянс финансировал разработку украинской системы управления войсками Delta, которую Киев использует на поле боя. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на одного из основателей группы, создавшей программу, Ярослава Гончара.
Delta — это украинская система информационной поддержки решений и ситуационной осведомленности. Она создавалась для улучшения координации между подразделениями ВСУ и используется с 2018 года.
"По словам Гончара, разработку финансировала НАТО", — говорится в публикации.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что западные страны натаскивали офицеров украинских националистических батальонов и поставляли оружие до начала конфликта. Москва неоднократно подчеркивала, что поставки вооружений Киеву мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем".
В Кремле также отмечали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект. Россия считает, что западная военная помощь затягивает конфликт и увеличивает риски прямой конфронтации между НАТО и РФ.
 
Мировая экономикаУКРАИНАКиевЗАПАДВладимир ПутинНАТОВСУNew York Times
 
 
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