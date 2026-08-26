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НАУФОР просит Минцифры включить в "белые списки" сайты управляющих компаний

НАУФОР просит Минцифры включить в "белые списки" сайты управляющих компаний - 26.08.2026, ПРАЙМ

НАУФОР просит Минцифры включить в "белые списки" сайты управляющих компаний

Национальная ассоциация участников фондового рынка (НАУФОР) обратилась в Минфин России с просьбой включить в "белые списки" Минцифры сайты и сервисы... | 26.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-26T10:59+0300

2026-08-26T10:59+0300

2026-08-26T10:59+0300

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МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Национальная ассоциация участников фондового рынка (НАУФОР) обратилась в Минфин России с просьбой включить в "белые списки" Минцифры сайты и сервисы профессиональных участников рынка ценных бумаг и управляющих компаний, говорится в сообщении ассоциации. "Национальная ассоциация участников фондового рынка просит рассмотреть возможность представления Минфином России в Минцифры России ходатайства, подтверждающего социальную и экономическую значимость сервисов и сайтов профессиональных участников рынка ценных бумаг и управляющих компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов для целей их включения в список доступных в периоды отключения мобильного интернета (белый список)", - говорится в обращении НАУФОР. Доступность электронных сервисов и сайтов финансовых организаций в настоящее время имеет системное значение для решения задач по развитию рынка капитала и долгосрочных инвестиций, повышению доступности финуслуг, укреплению доверия инвесторов, отметили в ассоциации. Там указали, что цифровые ресурсы финансовых организаций обеспечивают непрерывный ежедневный доступ клиентов к инвестиционной инфраструктуре, являясь основным каналом получения услуг, подачи поручений, получения информации по счетам и операциям, реализации корпоративных и иных прав. При этом, по данным ассоциации, доля мобильного трафика по оценкам экспертов превышает 50%. "Ограничение доступа к таким сервисам в периоды отключения мобильного интернета лишает значительное число граждан России возможности своевременно совершать необходимые действия и повышает операционные, рыночные и правовые риски совершения операций на фондовом рынке", - говорится в письме. Розничные инвесторы составляют наиболее массовую группу инвесторов и, по мнению НАУФОР, должны иметь возможность беспрепятственно реализовывать свои права и законные интересы путем бесперебойного доступа к инвестиционным сервисам. Электронные сервисы финансовых организаций целесообразно рассматривать как единый класс социально значимых финсервисов, поскольку брокеры, управляющие компании инвестиционных фондов, ПИФов и НПФов, а также депозитарии, регистраторы, биржевая инфраструктура, сервисы совершения сделок образуют взаимосвязанную систему. Выпадение любого звена в ней может снижать устойчивость всей инфраструктуры, не в полной мере обеспечивать непрерывность доступа граждан к фондовому рынку и затруднять реализацию их прав, говорится в письме. "Белый список" - перечень онлайн-ресурсов, которые остаются доступными в периоды отключений мобильного интернета по соображениям безопасности. Среди них - соцсети, интернет-магазины, государственные сайты, ряд крупных банков и другие сервисы.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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