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Число погибших при наводнении в Непале достигло 157 человек

Число погибших при наводнении в Непале достигло 157 человек - 26.08.2026, ПРАЙМ

Число погибших при наводнении в Непале достигло 157 человек

Число погибших в результате сильного наводнения в Непале достигло 157, сообщает издание Ratopati со ссылкой на местную полицию. | 26.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-26T21:35+0300

2026-08-26T21:35+0300

2026-08-26T21:35+0300

непал

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МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Число погибших в результате сильного наводнения в Непале достигло 157, сообщает издание Ratopati со ссылкой на местную полицию. Ранее сообщалось о 16 погибших. "Число погибших в результате сильного наводнения в районе Расува достигло 157", - говорится в сообщении. По информации газеты, 41 человек пострадал. Мощный поток воды с китайской стороны хлынул в реку Бхоте-Коши в среду утром, вызвав серьезные разрушения в округе Расува. Власти объявили режим повышенной готовности для населенных пунктов ниже по течению реки.

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непал