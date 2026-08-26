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Обломки БПЛА ВСУ обесточили 4 тысячи потребителей в Курской области
Обломки БПЛА ВСУ обесточили 4 тысячи потребителей в Курской области - 26.08.2026, ПРАЙМ
Обломки БПЛА ВСУ обесточили 4 тысячи потребителей в Курской области
Более четырех тысяч потребителей остались без электроснабжения в результате падения обломков БПЛА ВСУ на линии электропередачи в Курчатовском районе Курской... | 26.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-26T16:55+0300
2026-08-26T16:55+0300
2026-08-26T16:56+0300
александр хинштейн
всу
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872703867.jpg?1787752614
КУРСК, 26 авг - ПРАЙМ. Более четырех тысяч потребителей остались без электроснабжения в результате падения обломков БПЛА ВСУ на линии электропередачи в Курчатовском районе Курской области, энергетики в ближайшее время приступят к восстановлению, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн. "В Курчатовском районе нарушено электроснабжение. В результате падения обломков украинского БПЛА оборвана линия электропередачи. Электроснабжение нарушено в трех населенных пунктах района, под отключение попали 658 домов", - сообщил Хинштейн в своем канале на платформе "Макс". Он уточнил, что без электричества остались 4120 потребителей. "Энергетики приступят к восстановлению в самое ближайшее время. Держу ситуацию на личном контроле", - добавил он.
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александр хинштейн, всу
Обломки БПЛА ВСУ обесточили 4 тысячи потребителей в Курской области
Более четырех тысяч курских потребителей остались без света из-за падения обломков БПЛА
КУРСК, 26 авг - ПРАЙМ. Более четырех тысяч потребителей остались без электроснабжения в результате падения обломков БПЛА ВСУ на линии электропередачи в Курчатовском районе Курской области, энергетики в ближайшее время приступят к восстановлению, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.
"В Курчатовском районе нарушено электроснабжение. В результате падения обломков украинского БПЛА оборвана линия электропередачи. Электроснабжение нарушено в трех населенных пунктах района, под отключение попали 658 домов", - сообщил Хинштейн
в своем канале на платформе "Макс".
Он уточнил, что без электричества остались 4120 потребителей.
"Энергетики приступят к восстановлению в самое ближайшее время. Держу ситуацию на личном контроле", - добавил он.