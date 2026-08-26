https://1prime.ru/20260826/obrazovanie-872682689.html
Дипломы вузов сохранят силу, несмотря на смену образовательной модели
Дипломы вузов сохранят силу, несмотря на смену образовательной модели - 26.08.2026, ПРАЙМ
Дипломы вузов сохранят силу, несмотря на смену образовательной модели
Дипломы с квалификацией "бакалавр" и "магистр", несмотря на переход России на новую модель образования, останутся в стране действующими документами, сообщили... | 26.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-26T09:46+0300
2026-08-26T09:46+0300
2026-08-26T09:58+0300
общество
минобрнауки
россия
образование
https://cdnn.1prime.ru/img/76744/50/767445013_0:82:1501:926_1920x0_80_0_0_3dac5814cee87fe36c326be2af7d416a.jpg
МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Дипломы с квалификацией "бакалавр" и "магистр", несмотря на переход России на новую модель образования, останутся в стране действующими документами, сообщили РИА Новости в Минобрнауки РФ. "Дипломы с квалификацией "бакалавр" и "магистр" останутся и в будущем действующими документами о получении высшего образования", - говорится в сообщении. В 2023 году стартовал пилотный проект по переходу на новую систему высшего образования, сегодня в него входят 17 вузов. В рамках "пилота" студенты получают базовое (от 4 до 6 лет) и специализированное (1-2 года) высшее образование. Выпускники уровня специализированного высшего образования, приравненного к магистратуре, уже третий год выходят на рынок труда с дипломами нового образца.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/76744/50/767445013_78:0:1421:1007_1920x0_80_0_0_776069b5b0095f60ccd9cc1f63379abf.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , минобрнауки, россия, образование
Общество , Минобрнауки, РОССИЯ, образование
Дипломы вузов сохранят силу, несмотря на смену образовательной модели
Дипломы бакалавра и магистра будут действовать после перехода на новую модель образования
МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Дипломы с квалификацией "бакалавр" и "магистр", несмотря на переход России на новую модель образования, останутся в стране действующими документами, сообщили РИА Новости в Минобрнауки РФ.
"Дипломы с квалификацией "бакалавр" и "магистр" останутся и в будущем действующими документами о получении высшего образования", - говорится в сообщении.
В 2023 году стартовал пилотный проект по переходу на новую систему высшего образования, сегодня в него входят 17 вузов. В рамках "пилота" студенты получают базовое (от 4 до 6 лет) и специализированное (1-2 года) высшее образование. Выпускники уровня специализированного высшего образования, приравненного к магистратуре, уже третий год выходят на рынок труда с дипломами нового образца.