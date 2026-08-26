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Дипломы вузов сохранят силу, несмотря на смену образовательной модели - 26.08.2026, ПРАЙМ
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Дипломы вузов сохранят силу, несмотря на смену образовательной модели
Дипломы вузов сохранят силу, несмотря на смену образовательной модели - 26.08.2026, ПРАЙМ
Дипломы вузов сохранят силу, несмотря на смену образовательной модели
Дипломы с квалификацией "бакалавр" и "магистр", несмотря на переход России на новую модель образования, останутся в стране действующими документами, сообщили... | 26.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-26T09:46+0300
2026-08-26T09:58+0300
общество
минобрнауки
россия
образование
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МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Дипломы с квалификацией "бакалавр" и "магистр", несмотря на переход России на новую модель образования, останутся в стране действующими документами, сообщили РИА Новости в Минобрнауки РФ. "Дипломы с квалификацией "бакалавр" и "магистр" останутся и в будущем действующими документами о получении высшего образования", - говорится в сообщении. В 2023 году стартовал пилотный проект по переходу на новую систему высшего образования, сегодня в него входят 17 вузов. В рамках "пилота" студенты получают базовое (от 4 до 6 лет) и специализированное (1-2 года) высшее образование. Выпускники уровня специализированного высшего образования, приравненного к магистратуре, уже третий год выходят на рынок труда с дипломами нового образца.
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общество , минобрнауки, россия, образование
Общество , Минобрнауки, РОССИЯ, образование
09:46 26.08.2026 (обновлено: 09:58 26.08.2026)
 
Дипломы вузов сохранят силу, несмотря на смену образовательной модели

Дипломы бакалавра и магистра будут действовать после перехода на новую модель образования

© РИА Новости . Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанк!Главное здание МГУ им. М.В. Ломоносова
!Главное здание МГУ им. М.В. Ломоносова - ПРАЙМ, 1920, 26.08.2026
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Дипломы с квалификацией "бакалавр" и "магистр", несмотря на переход России на новую модель образования, останутся в стране действующими документами, сообщили РИА Новости в Минобрнауки РФ.
"Дипломы с квалификацией "бакалавр" и "магистр" останутся и в будущем действующими документами о получении высшего образования", - говорится в сообщении.
В 2023 году стартовал пилотный проект по переходу на новую систему высшего образования, сегодня в него входят 17 вузов. В рамках "пилота" студенты получают базовое (от 4 до 6 лет) и специализированное (1-2 года) высшее образование. Выпускники уровня специализированного высшего образования, приравненного к магистратуре, уже третий год выходят на рынок труда с дипломами нового образца.
 
ОбществоМинобрнаукиРОССИЯобразование
 
 
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