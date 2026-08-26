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ОЭМК к октябрю завершит техперевооружение установки металлизации - 26.08.2026, ПРАЙМ
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ОЭМК к октябрю завершит техперевооружение установки металлизации
ОЭМК к октябрю завершит техперевооружение установки металлизации - 26.08.2026, ПРАЙМ
ОЭМК к октябрю завершит техперевооружение установки металлизации
Оскольский электрометаллургический комбинат (ОЭМК, входит в "Металлоинвест") к октябрю планирует завершить техническое перевооружение установки металлизации №4... | 26.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-26T12:00+0300
2026-08-26T12:00+0300
россия
промышленность
металлоинвест
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МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Оскольский электрометаллургический комбинат (ОЭМК, входит в "Металлоинвест") к октябрю планирует завершить техническое перевооружение установки металлизации №4 фабрики окомкования и металлизации, вложения в проект достигают 9 миллиардов рублей, сообщила компания. "На ОЭМК приступили к завершающей стадии крупного инвестиционного проекта - техническому перевооружению установки металлизации №4 фабрики окомкования и металлизации ОЭМК... Все работы по реконструкции установки металлизации №4 планируют завершить к октябрю", - сказано в сообщении компании на платформе "Макс". Отмечается, что "Металлоинвест" инвестирует в проект 9 миллиардов рублей. Подготовку к реконструкции начали три года назад с основных проектных решений, поэтапно выполнили подготовку, чтобы провести основные работы за два месяца, уточнили в компании. Задача обновления - увеличить выпуск окатышей с 90 до 115 тонн в час, что позволит нарастить их массовую долю в плавках и сократить количество дорогого металлического лома при производстве стали, а следовательно - снизить себестоимость продукции. "Среди основных этапов модернизации - строительство нового рекуператора, дымососа, футеровка всех трубопроводов газовых сред, модернизация шахтной печи", - приводит пресс-служба слова руководителя проекта Александра Карханова. "Металлоинвест" - крупная горно-металлургическая компания, мировой лидер по разведанным запасам железной руды по JORC (15,4 миллиарда тонн, около 150 лет эксплуатации при текущем уровне добычи). В ее состав входят Лебединский и Михайловский ГОКи, Оскольский электрометаллургический комбинат, компания "Уралметком".
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192
40
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россия, промышленность, металлоинвест
РОССИЯ, Промышленность, Металлоинвест
12:00 26.08.2026
 
ОЭМК к октябрю завершит техперевооружение установки металлизации

ОЭМК к октябрю планирует завершить техперевооружение установки металлизации No4

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МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Оскольский электрометаллургический комбинат (ОЭМК, входит в "Металлоинвест") к октябрю планирует завершить техническое перевооружение установки металлизации №4 фабрики окомкования и металлизации, вложения в проект достигают 9 миллиардов рублей, сообщила компания.
"На ОЭМК приступили к завершающей стадии крупного инвестиционного проекта - техническому перевооружению установки металлизации №4 фабрики окомкования и металлизации ОЭМК... Все работы по реконструкции установки металлизации №4 планируют завершить к октябрю", - сказано в сообщении компании на платформе "Макс".
Отмечается, что "Металлоинвест" инвестирует в проект 9 миллиардов рублей. Подготовку к реконструкции начали три года назад с основных проектных решений, поэтапно выполнили подготовку, чтобы провести основные работы за два месяца, уточнили в компании.
Задача обновления - увеличить выпуск окатышей с 90 до 115 тонн в час, что позволит нарастить их массовую долю в плавках и сократить количество дорогого металлического лома при производстве стали, а следовательно - снизить себестоимость продукции.
"Среди основных этапов модернизации - строительство нового рекуператора, дымососа, футеровка всех трубопроводов газовых сред, модернизация шахтной печи", - приводит пресс-служба слова руководителя проекта Александра Карханова.
"Металлоинвест" - крупная горно-металлургическая компания, мировой лидер по разведанным запасам железной руды по JORC (15,4 миллиарда тонн, около 150 лет эксплуатации при текущем уровне добычи). В ее состав входят Лебединский и Михайловский ГОКи, Оскольский электрометаллургический комбинат, компания "Уралметком".
 
РОССИЯПромышленностьМеталлоинвест
 
 
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