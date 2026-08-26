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ОМК начала продажу 500 тонн фасонного проката на Петербургской бирже
ОМК начала продажу 500 тонн фасонного проката на Петербургской бирже - 26.08.2026, ПРАЙМ
ОМК начала продажу 500 тонн фасонного проката на Петербургской бирже
Объединенная металлургическая компания (ОМК) заключила первые сделки на продажу 500 тонн фасонного проката на Петербургской бирже, впервые выведя на торги этот... | 26.08.2026, ПРАЙМ
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МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Объединенная металлургическая компания (ОМК) заключила первые сделки на продажу 500 тонн фасонного проката на Петербургской бирже, впервые выведя на торги этот вид продукции, сообщила компания. О планах в ближайшей перспективе вывести на торги сортовой и фасонный прокат рассказала в июле генеральный директор сбытовой сети компании Анастасия Шульдова журналу Петербургской биржи "Биржевой вестник". "Группа ОМК начала реализовывать на Петербургской бирже фасонный прокат: горячекатаные уголки и швеллеры, которые востребованы в строительстве, машиностроении, энергетике и других отраслях промышленности... ОМК уже заключила сделки на первые 500 тонн данного проката", - сказано в сообщении. Как отметили в компании, ОМК торгует на Петербургской бирже с апреля, и фасонный прокат - это четвертый вид металлопродукции, который она вывела на биржу первой в России вслед за типовыми трубами, горячекатаным листом и рулоном. "Мы стремимся к формированию объективных рыночных индикаторов на производимую продукцию... Это полезно не только нам, как участникам биржи, но и остальным игрокам... С весны мы суммарно реализовали на бирже более 32 тысяч тонн металлопродукции", – приводятся в релизе слова Шульдовой. ОМК - одна из крупнейших промышленных компаний России. В ее составе – шесть металлургических и машиностроительных предприятий, сервисная и торговая сети. Компания работает более чем в 30 субъектах РФ.
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бизнес, торги, омк
ОМК начала продажу 500 тонн фасонного проката на Петербургской бирже
ОМК заключила первые сделки на продажу 500 тонн фасонного проката на Петербургской бирже
МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Объединенная металлургическая компания (ОМК) заключила первые сделки на продажу 500 тонн фасонного проката на Петербургской бирже, впервые выведя на торги этот вид продукции, сообщила компания.
О планах в ближайшей перспективе вывести на торги сортовой и фасонный прокат рассказала в июле генеральный директор сбытовой сети компании Анастасия Шульдова журналу Петербургской биржи "Биржевой вестник".
"Группа ОМК
начала реализовывать на Петербургской бирже фасонный прокат: горячекатаные уголки и швеллеры, которые востребованы в строительстве, машиностроении, энергетике и других отраслях промышленности... ОМК уже заключила сделки на первые 500 тонн данного проката", - сказано в сообщении.
Как отметили в компании, ОМК торгует на Петербургской бирже с апреля, и фасонный прокат - это четвертый вид металлопродукции, который она вывела на биржу первой в России вслед за типовыми трубами, горячекатаным листом и рулоном.
"Мы стремимся к формированию объективных рыночных индикаторов на производимую продукцию... Это полезно не только нам, как участникам биржи, но и остальным игрокам... С весны мы суммарно реализовали на бирже более 32 тысяч тонн металлопродукции", – приводятся в релизе слова Шульдовой.
ОМК - одна из крупнейших промышленных компаний России. В ее составе – шесть металлургических и машиностроительных предприятий, сервисная и торговая сети. Компания работает более чем в 30 субъектах РФ.