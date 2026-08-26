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Беспилотная опасность отменена на территории Волгоградской области

Беспилотная опасность отменена на территории Волгоградской области - 26.08.2026, ПРАЙМ

Беспилотная опасность отменена на территории Волгоградской области

Беспилотная опасность отменена на территории Волгоградской области в среду с 06.01, сообщает ГУМЧС по региону. | 26.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-26T08:30+0300

2026-08-26T08:30+0300

2026-08-26T08:30+0300

общество

волгоградская область

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ВОЛГОГРАД, 27 авг – ПРАЙМ. Беспилотная опасность отменена на территории Волгоградской области в среду с 06.01, сообщает ГУМЧС по региону. "В Волгоградской области отбой беспилотной опасности", - говорится в сообщении ведомства в канале на платформе "Макс". Она продлилась в регионе около семи часов.

волгоградская область

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общество , волгоградская область