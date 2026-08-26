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МТС выразил заинтересованность в получении дополнительных частот для 5G - 26.08.2026, ПРАЙМ
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МТС выразил заинтересованность в получении дополнительных частот для 5G
МТС выразил заинтересованность в получении дополнительных частот для 5G - 26.08.2026, ПРАЙМ
МТС выразил заинтересованность в получении дополнительных частот для 5G
Российские операторы связи заинтересованы в получении дополнительных частот для развертывания сетей 5G, рассказал РИА Новости представитель МТС. | 26.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-26T20:32+0300
2026-08-26T20:35+0300
технологии
мтс
минцифры
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МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Российские операторы связи заинтересованы в получении дополнительных частот для развертывания сетей 5G, рассказал РИА Новости представитель МТС. Ранее в среду Минцифры предложило Государственной комиссии по радиочастотам (ГКРЧ) рассмотреть возможность для операторов связи "большой четверки" разворачивать сети 5G на существующих базовых станциях и выделенных им ранее частотах, а также получать новые полосы в диапазоне 4630-4990 МГц. "Операторы связи заинтересованы в получении дополнительного частотного ресурса для развертывания сетей связи нового поколения", - сообщили в МТС. Там отметили, что дополнительные частоты позволят оказывать населению и бизнесу качественные услуги связи, а также запускать новые технологические сервисы.
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технологии, мтс, минцифры
Технологии, МТС, Минцифры
20:32 26.08.2026 (обновлено: 20:35 26.08.2026)
 
МТС выразил заинтересованность в получении дополнительных частот для 5G

МТС: операторы связи заинтересованы в получении дополнительных частот для сетей 5G

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МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Российские операторы связи заинтересованы в получении дополнительных частот для развертывания сетей 5G, рассказал РИА Новости представитель МТС.
Ранее в среду Минцифры предложило Государственной комиссии по радиочастотам (ГКРЧ) рассмотреть возможность для операторов связи "большой четверки" разворачивать сети 5G на существующих базовых станциях и выделенных им ранее частотах, а также получать новые полосы в диапазоне 4630-4990 МГц.
"Операторы связи заинтересованы в получении дополнительного частотного ресурса для развертывания сетей связи нового поколения", - сообщили в МТС.
Там отметили, что дополнительные частоты позволят оказывать населению и бизнесу качественные услуги связи, а также запускать новые технологические сервисы.
 
ТехнологииМТСМинцифры
 
 
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