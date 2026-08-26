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Опрос показал, сколько россияне потратили на школьную форму

Опрос показал, сколько россияне потратили на школьную форму - 26.08.2026, ПРАЙМ

Опрос показал, сколько россияне потратили на школьную форму

Россияне в среднем потратили 28 043 рубля на покупку школьной и спортивной формы на одного ребенка, покупка рюкзака в среднем обошлась в 7 197 рублей, следует... | 26.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-26T02:21+0300

2026-08-26T02:21+0300

2026-08-26T02:21+0300

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МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Россияне в среднем потратили 28 043 рубля на покупку школьной и спортивной формы на одного ребенка, покупка рюкзака в среднем обошлась в 7 197 рублей, следует из результатов опроса Аналитического центра ВЦИОМ, которые есть у РИА Новости. Почти четверть россиян (24%) ответили, что у них есть дети школьного возраста, у 22% респондентов есть внуки школьного возраста. В среднем на покупку школьной и спортивной формы, сменной обуви на одного ребенка они потратили или планируют потратить 28 043 рубля, что более чем на 1 тысячу рублей меньше показателя прошлого года. Кроме того, россияне, имеющие детей или внуков школьного возраста, в среднем потратили или планируют потратить 7 197 рублей на покупку портфеля, ранца или рюкзака, на учебники и рабочие тетради - 6 370 рублей, на школьно-письменные принадлежности - 4 908 рублей, на цветы и подарки учителям к 1 сентября - 2 651 рубль. Общие затраты на подготовку одного ребенка к школе за прошедший год сократились более чем на 3 тысячи - с 52 251 рубля (в 2025 году) до 49 169 рублей (в 2026 году). Большинство (72%) опрошенных, у которых есть дети или внуки школьного возраста, сказали, что школа, в которой учится их ребенок, обеспечена всем необходимым для комфортного обучения, 20% выразили противоположное мнение, 8% затруднились ответить. "Ситуация 2026 года отличается от того, что было ранее - доля семей, предполагающих расходы, выросла по сравнению с прошлым годом в среднем на 5 процентных пунктов (в относительном выражении - на 10%). То есть откладывать покупки не планируется. А вот бюджет сократился на 6%, что на фоне продолжающейся инфляции означает еще более заметное уменьшение реального объема расходов", - прокомментировал результаты опроса председатель Научного совета АЦ ВЦИОМ Степан Львов. Он отметил, что родители, вероятнее всего, перешли на более доступные товары, более активно используют скидки и маркетплейсы, покупают меньший набор вещей внутри той или иной категории. "Есть и гипотеза, которая будет проверяться в ближайшие годы – аудитория пополняется более молодыми родителями либо с более скромными возможностями, либо с другими приоритетами в вопросах обеспеченности своих чад школьными товарами", - добавил Львов.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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бизнес, россия, вциом