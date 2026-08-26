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Опрос показал, сколько россияне готовы потратить на цветы 1 сентября
Опрос показал, сколько россияне готовы потратить на цветы 1 сентября - 26.08.2026, ПРАЙМ
Опрос показал, сколько россияне готовы потратить на цветы 1 сентября
Большинство российских родителей готовы потратить на цветы 1 сентября от одной до трех тысяч рублей, говорится в исследовании "Росгосстраха", которое есть у РИА | 26.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-26T08:48+0300
2026-08-26T08:48+0300
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МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Большинство российских родителей готовы потратить на цветы 1 сентября от одной до трех тысяч рублей, говорится в исследовании "Росгосстраха", которое есть у РИА Новости.
"Россияне стараются тратить на цветы небольшие суммы - букет стоимостью 1-3 тысячи рублей выбрали 40% родителей. Еще 31% планируют купить цветы за сумму до тысячи рублей, а 25% готовы потратить от 3 до 5 тысяч рублей. Более дорогие букеты покупаются реже: 4% опрошенных выделят на них от 5 до 10 тысяч рублей, а менее 1% - более 10 тысяч рублей", - говорится в исследовании.
Там отмечается, что несмотря на рост расходов перед началом учебного года, россияне стараются придерживаться традиции дарить цветы учителям на 1 сентября. Почти 40% родителей относятся к ней положительно и каждый год покупают букеты, еще 30% считают, что цветы - это способ поблагодарить педагогов за их труд. При этом 23% относятся к традиции нейтрально и дарят цветы не каждый год, а 7% считают такие траты лишними, говорится в материалах исследования.
"Покупку цветов большинство родителей планируют накануне праздника. Половина опрошенных (50%) приобретет букет вечером 31 августа, еще 29% - днем того же дня. Каждый пятый (21%) купит цветы утром 1 сентября перед школьной линейкой", - заключается там.
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бизнес, общество
Опрос показал, сколько россияне готовы потратить на цветы 1 сентября
"Росгосстрах": большинство россиян готовы потратить на цветы от одной до трех тысяч рублей
МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Большинство российских родителей готовы потратить на цветы 1 сентября от одной до трех тысяч рублей, говорится в исследовании "Росгосстраха", которое есть у РИА Новости.
"Россияне стараются тратить на цветы небольшие суммы - букет стоимостью 1-3 тысячи рублей выбрали 40% родителей. Еще 31% планируют купить цветы за сумму до тысячи рублей, а 25% готовы потратить от 3 до 5 тысяч рублей. Более дорогие букеты покупаются реже: 4% опрошенных выделят на них от 5 до 10 тысяч рублей, а менее 1% - более 10 тысяч рублей", - говорится в исследовании.
Там отмечается, что несмотря на рост расходов перед началом учебного года, россияне стараются придерживаться традиции дарить цветы учителям на 1 сентября. Почти 40% родителей относятся к ней положительно и каждый год покупают букеты, еще 30% считают, что цветы - это способ поблагодарить педагогов за их труд. При этом 23% относятся к традиции нейтрально и дарят цветы не каждый год, а 7% считают такие траты лишними, говорится в материалах исследования.
"Покупку цветов большинство родителей планируют накануне праздника. Половина опрошенных (50%) приобретет букет вечером 31 августа, еще 29% - днем того же дня. Каждый пятый (21%) купит цветы утром 1 сентября перед школьной линейкой", - заключается там.