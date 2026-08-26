https://1prime.ru/20260826/orlov-872681304.html

Экологической угрозы после пожара на Амурском ГХК нет, заявил Орлов

Экологической угрозы после пожара на Амурском ГХК нет, заявил Орлов - 26.08.2026, ПРАЙМ

Экологической угрозы после пожара на Амурском ГХК нет, заявил Орлов

Экологической угрозы населению после пожара на Амурском ГХК нет, заявил губернатор Амурской области Василий Орлов. | 26.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-26T09:03+0300

2026-08-26T09:03+0300

2026-08-26T09:03+0300

россия

общество

амурская область

василий орлов

амурский гхк

роспотребнадзор

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872681304.jpg?1787724237

МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Экологической угрозы населению после пожара на Амурском ГХК нет, заявил губернатор Амурской области Василий Орлов. Амурский ГХК во вторник сообщил, что на территории площадки строительства предприятия произошло возгорание. По последним данным, при пожаре пострадали 152 человека, семь сотрудников погибли. Судьба еще девяти человек остается неизвестной, поисково-спасательные работы продолжаются. "Экологической угрозы населению нет. Роспотребнадзор Амурской области проводит лабораторный контроль воздуха. Превышения предельно допустимых концентраций вредных веществ не выявлено", - написал Орлов в своем Telegram-канале. Глава региона отметил, что очаги возгорания ликвидированы. Сейчас специалисты ведут контролируемое выжигание остатков технических газов.

амурская область

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, общество , амурская область, василий орлов, амурский гхк, роспотребнадзор