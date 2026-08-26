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Экологической угрозы после пожара на Амурском ГХК нет, заявил Орлов
Экологической угрозы после пожара на Амурском ГХК нет, заявил Орлов - 26.08.2026, ПРАЙМ
Экологической угрозы после пожара на Амурском ГХК нет, заявил Орлов
Экологической угрозы населению после пожара на Амурском ГХК нет, заявил губернатор Амурской области Василий Орлов. | 26.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-26T09:03+0300
2026-08-26T09:03+0300
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МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Экологической угрозы населению после пожара на Амурском ГХК нет, заявил губернатор Амурской области Василий Орлов.
Амурский ГХК во вторник сообщил, что на территории площадки строительства предприятия произошло возгорание. По последним данным, при пожаре пострадали 152 человека, семь сотрудников погибли. Судьба еще девяти человек остается неизвестной, поисково-спасательные работы продолжаются.
"Экологической угрозы населению нет. Роспотребнадзор Амурской области проводит лабораторный контроль воздуха. Превышения предельно допустимых концентраций вредных веществ не выявлено", - написал Орлов в своем Telegram-канале.
Глава региона отметил, что очаги возгорания ликвидированы. Сейчас специалисты ведут контролируемое выжигание остатков технических газов.
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россия, общество , амурская область, василий орлов, амурский гхк, роспотребнадзор
РОССИЯ, Общество , Амурская область, Василий Орлов, Амурский ГХК, Роспотребнадзор
Экологической угрозы после пожара на Амурском ГХК нет, заявил Орлов
Губернатор Орлов: экологической угрозы после пожара на Амурском ГХК нет
МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Экологической угрозы населению после пожара на Амурском ГХК нет, заявил губернатор Амурской области Василий Орлов.
Амурский ГХК во вторник сообщил, что на территории площадки строительства предприятия произошло возгорание. По последним данным, при пожаре пострадали 152 человека, семь сотрудников погибли. Судьба еще девяти человек остается неизвестной, поисково-спасательные работы продолжаются.
"Экологической угрозы населению нет. Роспотребнадзор Амурской области проводит лабораторный контроль воздуха. Превышения предельно допустимых концентраций вредных веществ не выявлено", - написал Орлов в своем Telegram-канале.
Глава региона отметил, что очаги возгорания ликвидированы. Сейчас специалисты ведут контролируемое выжигание остатков технических газов.