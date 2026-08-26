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ОСК готовится запустить серийное производство судов
ОСК готовится запустить серийное производство судов - 26.08.2026, ПРАЙМ
ОСК готовится запустить серийное производство судов
Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) готовится запустить серийное производство судов на базе платформенного решения, говорится в сообщении компании. | 26.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-26T16:30+0300
2026-08-26T16:30+0300
2026-08-26T16:30+0300
бизнес
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вымпел
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МОСКВА, 26 авг – ПРАЙМ. Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) готовится запустить серийное производство судов на базе платформенного решения, говорится в сообщении компании.
"В настоящее время проводится подготовка к запуску серийного строительства унифицированного платформенного решения судов класса "река-море" Платформа №1, в котором также будут участвовать конструкторы "Вымпела", - говорится в сообщении.
Гендиректор ОСК Андрей Пучков провел встречу с трудовым коллективом конструкторского бюро "Вымпел" на заводе "Красное Сормово" в Нижнем Новгороде. Глава корпорации обсудил с инженерами-конструкторами приоритетные направления развития проектной деятельности, внедрение унифицированных проектных решений и повышение эффективности работы.
Ранее ОСК пояснила, что унифицированные платформы позволяют впервые перейти на проектирование судов под заданную себестоимость. То есть проектно-конструкторским бюро заранее ставятся максимальные ориентиры по себестоимости изделия.
Платформа нужна для того, чтобы конкретное предприятие не теряло времени на перестройку основных производственных процессов. Кроме того, это позволит нарастить серийное производство судов и сократить сроки их строительства.
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бизнес, россия, нижний новгород, вымпел
Бизнес, РОССИЯ, НИЖНИЙ НОВГОРОД, Вымпел
ОСК готовится запустить серийное производство судов
ОСК готовится запустить серийное производство судов на базе платформенного решения
МОСКВА, 26 авг – ПРАЙМ. Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) готовится запустить серийное производство судов на базе платформенного решения, говорится в сообщении компании.
"В настоящее время проводится подготовка к запуску серийного строительства унифицированного платформенного решения судов класса "река-море" Платформа №1, в котором также будут участвовать конструкторы "Вымпела", - говорится в сообщении.
Гендиректор ОСК Андрей Пучков провел встречу с трудовым коллективом конструкторского бюро "Вымпел" на заводе "Красное Сормово" в Нижнем Новгороде. Глава корпорации обсудил с инженерами-конструкторами приоритетные направления развития проектной деятельности, внедрение унифицированных проектных решений и повышение эффективности работы.
Ранее ОСК пояснила, что унифицированные платформы позволяют впервые перейти на проектирование судов под заданную себестоимость. То есть проектно-конструкторским бюро заранее ставятся максимальные ориентиры по себестоимости изделия.
Платформа нужна для того, чтобы конкретное предприятие не теряло времени на перестройку основных производственных процессов. Кроме того, это позволит нарастить серийное производство судов и сократить сроки их строительства.