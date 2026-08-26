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Ким рассказала об ожиданиях от мессенджера WB Chat

Ким рассказала об ожиданиях от мессенджера WB Chat - 26.08.2026, ПРАЙМ

Ким рассказала об ожиданиях от мессенджера WB Chat

Основатель Wildberries Татьяна Ким не ожидала, что мессенджер WB Chat, который был разработан для коммуникации внутри компании, будет пользоваться массовым... | 26.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-26T20:02+0300

2026-08-26T20:02+0300

2026-08-26T20:15+0300

бизнес

технологии

wildberries

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МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Основатель Wildberries Татьяна Ким не ожидала, что мессенджер WB Chat, который был разработан для коммуникации внутри компании, будет пользоваться массовым спросом, рассказали РИА Новости в пресс-службе маркетплейса. Ранее РИА Новости обратило внимание, что Wildberries запустил собственный мессенджер WB Chat - соответствующее мобильное приложение стало доступно к скачиванию в App Store, Google Play, а также RuStore. "WB Chat планировался и планируется как мессенджер для наших сотрудников и для взаимодействия клиентов внутри нашей экосистемы. Например, чтобы обмениваться артикулами товаров, а в будущем - для коммуникации с продавцами и брендами. Мы поэтому и не планировали о нем рассказывать массово. То, что его сегодня начали скачивать и сторонние пользователи, стало для меня и команды приятным сюрпризом", - приводятся в сообщении маркетплейса слова Ким. "Ну что ж - пусть будет во благо!", - заключила она.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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бизнес, технологии, wildberries