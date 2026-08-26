https://1prime.ru/20260826/parlament-872700807.html
Парламент Болгарии одобрил покупку семи подержанных минных тральщиков
Парламент Болгарии одобрил покупку семи подержанных минных тральщиков - 26.08.2026, ПРАЙМ
Парламент Болгарии одобрил покупку семи подержанных минных тральщиков
Народное собрание Болгарии одобрило приобретение семи подержанных минных тральщиков у Нидерландов и Бельгии, сообщает Болгарское национальное радио (БНР). | 26.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-26T15:54+0300
2026-08-26T15:54+0300
2026-08-26T15:54+0300
болгария
нидерланды
бельгия
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872700807.jpg?1787748867
МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Народное собрание Болгарии одобрило приобретение семи подержанных минных тральщиков у Нидерландов и Бельгии, сообщает Болгарское национальное радио (БНР).
Хотя корабли передадут бесплатно, общая сумма на их ремонт и восстановление полной боеспособности составит 42 миллиона евро.
Против приобретения партии подержанных тральщиков проголосовал один депутат – представитель патриотической партии "Возрождение" Ивелин Пырванов. По его словам, возраст кораблей таков, что экономическая выгода, которую Болгария получит в краткосрочной перспективе, через несколько лет обернется "огромной финансовой бомбой".
Министр обороны Димитар Стоянов на слушаниях в парламентском комитете по обороне заявил, что первый корабль, как ожидается, прибудет этой осенью.
болгария
нидерланды
бельгия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
болгария, нидерланды, бельгия
БОЛГАРИЯ, НИДЕРЛАНДЫ, БЕЛЬГИЯ
Парламент Болгарии одобрил покупку семи подержанных минных тральщиков
Народное собрание Болгарии одобрило покупку семи подержанных минных тральщиков
МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Народное собрание Болгарии одобрило приобретение семи подержанных минных тральщиков у Нидерландов и Бельгии, сообщает Болгарское национальное радио (БНР).
Хотя корабли передадут бесплатно, общая сумма на их ремонт и восстановление полной боеспособности составит 42 миллиона евро.
Против приобретения партии подержанных тральщиков проголосовал один депутат – представитель патриотической партии "Возрождение" Ивелин Пырванов. По его словам, возраст кораблей таков, что экономическая выгода, которую Болгария получит в краткосрочной перспективе, через несколько лет обернется "огромной финансовой бомбой".
Министр обороны Димитар Стоянов на слушаниях в парламентском комитете по обороне заявил, что первый корабль, как ожидается, прибудет этой осенью.