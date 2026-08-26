Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Парламент Болгарии одобрил покупку семи подержанных минных тральщиков - 26.08.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260826/parlament-872700807.html
Парламент Болгарии одобрил покупку семи подержанных минных тральщиков
Парламент Болгарии одобрил покупку семи подержанных минных тральщиков - 26.08.2026, ПРАЙМ
Парламент Болгарии одобрил покупку семи подержанных минных тральщиков
Народное собрание Болгарии одобрило приобретение семи подержанных минных тральщиков у Нидерландов и Бельгии, сообщает Болгарское национальное радио (БНР). | 26.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-26T15:54+0300
2026-08-26T15:54+0300
болгария
нидерланды
бельгия
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872700807.jpg?1787748867
МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Народное собрание Болгарии одобрило приобретение семи подержанных минных тральщиков у Нидерландов и Бельгии, сообщает Болгарское национальное радио (БНР). Хотя корабли передадут бесплатно, общая сумма на их ремонт и восстановление полной боеспособности составит 42 миллиона евро. Против приобретения партии подержанных тральщиков проголосовал один депутат – представитель патриотической партии "Возрождение" Ивелин Пырванов. По его словам, возраст кораблей таков, что экономическая выгода, которую Болгария получит в краткосрочной перспективе, через несколько лет обернется "огромной финансовой бомбой". Министр обороны Димитар Стоянов на слушаниях в парламентском комитете по обороне заявил, что первый корабль, как ожидается, прибудет этой осенью.
болгария
нидерланды
бельгия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
болгария, нидерланды, бельгия
БОЛГАРИЯ, НИДЕРЛАНДЫ, БЕЛЬГИЯ
15:54 26.08.2026
 
Парламент Болгарии одобрил покупку семи подержанных минных тральщиков

Народное собрание Болгарии одобрило покупку семи подержанных минных тральщиков

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Народное собрание Болгарии одобрило приобретение семи подержанных минных тральщиков у Нидерландов и Бельгии, сообщает Болгарское национальное радио (БНР).
Хотя корабли передадут бесплатно, общая сумма на их ремонт и восстановление полной боеспособности составит 42 миллиона евро.
Против приобретения партии подержанных тральщиков проголосовал один депутат – представитель патриотической партии "Возрождение" Ивелин Пырванов. По его словам, возраст кораблей таков, что экономическая выгода, которую Болгария получит в краткосрочной перспективе, через несколько лет обернется "огромной финансовой бомбой".
Министр обороны Димитар Стоянов на слушаниях в парламентском комитете по обороне заявил, что первый корабль, как ожидается, прибудет этой осенью.
 
БОЛГАРИЯНИДЕРЛАНДЫБЕЛЬГИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала