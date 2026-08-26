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Парламент Болгарии одобрил покупку семи подержанных минных тральщиков

Парламент Болгарии одобрил покупку семи подержанных минных тральщиков - 26.08.2026, ПРАЙМ

Парламент Болгарии одобрил покупку семи подержанных минных тральщиков

Народное собрание Болгарии одобрило приобретение семи подержанных минных тральщиков у Нидерландов и Бельгии, сообщает Болгарское национальное радио (БНР). | 26.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-26T15:54+0300

2026-08-26T15:54+0300

2026-08-26T15:54+0300

болгария

нидерланды

бельгия

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МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Народное собрание Болгарии одобрило приобретение семи подержанных минных тральщиков у Нидерландов и Бельгии, сообщает Болгарское национальное радио (БНР). Хотя корабли передадут бесплатно, общая сумма на их ремонт и восстановление полной боеспособности составит 42 миллиона евро. Против приобретения партии подержанных тральщиков проголосовал один депутат – представитель патриотической партии "Возрождение" Ивелин Пырванов. По его словам, возраст кораблей таков, что экономическая выгода, которую Болгария получит в краткосрочной перспективе, через несколько лет обернется "огромной финансовой бомбой". Министр обороны Димитар Стоянов на слушаниях в парламентском комитете по обороне заявил, что первый корабль, как ожидается, прибудет этой осенью.

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нидерланды

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болгария, нидерланды, бельгия