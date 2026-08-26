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Парламент Чехии преодолел вето президента на поправки к закону о бюджете - 26.08.2026, ПРАЙМ
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Парламент Чехии преодолел вето президента на поправки к закону о бюджете
Парламент Чехии преодолел вето президента на поправки к закону о бюджете - 26.08.2026, ПРАЙМ
Парламент Чехии преодолел вето президента на поправки к закону о бюджете
Депутаты нижней палаты чешского парламента 104 голосами из 200 преодолели вето президента республики Петра Павела на поправки к закону о бюджете, сообщило в... | 26.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-26T19:29+0300
2026-08-26T19:29+0300
конституционный суд
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ПРАГА, 26 авг - ПРАЙМ. Депутаты нижней палаты чешского парламента 104 голосами из 200 преодолели вето президента республики Петра Павела на поправки к закону о бюджете, сообщило в среду Чешское ТВ. "Нижняя палата парламента силами депутатов от партий правящей коалиции преодолела вето президента Петра Павела на предложение, которое приведет к ослаблению бюджетной ответственности. Это позволит правительству представить проект государственного бюджета на следующий год с более высоким дефицитом, чем в этом году, то есть более 310 миллиардов крон (около 14,7 миллиарда долларов - ред.)", - говорится в сообщении. За поправки проголосовали 104 депутата от правящих партий, против были 72 от оппозиции. Для преодоления президентского вето требовалось не менее 101 голоса. По словам выступившей перед парламентариями главы минфина Алены Шиллеровой, правительство стремится подготовить "правдивый и прозрачный бюджет", добиться которого помогут одобренные ныне поправки к законодательству. Проект она пообещала представить правительству на следующей неделе. В свою очередь, кабмин должен направить его на рассмотрение депутатов до конца сентября. Лидеры пяти оппозиционных партий заявили в среду после голосования, что подадут совместную апелляцию на принятое решение в Конституционный суд. По мнению оппозиции, правительство премьера Андрея Бабиша создает все предпосылки
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40
конституционный суд
Конституционный суд
19:29 26.08.2026
 
Парламент Чехии преодолел вето президента на поправки к закону о бюджете

Парламент Чехии преодолел вето президента на поправки к закону о бюджете

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ПРАГА, 26 авг - ПРАЙМ. Депутаты нижней палаты чешского парламента 104 голосами из 200 преодолели вето президента республики Петра Павела на поправки к закону о бюджете, сообщило в среду Чешское ТВ.
"Нижняя палата парламента силами депутатов от партий правящей коалиции преодолела вето президента Петра Павела на предложение, которое приведет к ослаблению бюджетной ответственности. Это позволит правительству представить проект государственного бюджета на следующий год с более высоким дефицитом, чем в этом году, то есть более 310 миллиардов крон (около 14,7 миллиарда долларов - ред.)", - говорится в сообщении.
За поправки проголосовали 104 депутата от правящих партий, против были 72 от оппозиции. Для преодоления президентского вето требовалось не менее 101 голоса.
По словам выступившей перед парламентариями главы минфина Алены Шиллеровой, правительство стремится подготовить "правдивый и прозрачный бюджет", добиться которого помогут одобренные ныне поправки к законодательству. Проект она пообещала представить правительству на следующей неделе. В свою очередь, кабмин должен направить его на рассмотрение депутатов до конца сентября.
Лидеры пяти оппозиционных партий заявили в среду после голосования, что подадут совместную апелляцию на принятое решение в Конституционный суд. По мнению оппозиции, правительство премьера Андрея Бабиша создает все предпосылки
 
Конституционный суд
 
 
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