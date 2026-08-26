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Бизнес поддерживает динамичное развитие отношений РФ и КНР, заявил Титов - 26.08.2026, ПРАЙМ
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Бизнес поддерживает динамичное развитие отношений РФ и КНР, заявил Титов
Бизнес поддерживает динамичное развитие отношений РФ и КНР, заявил Титов - 26.08.2026, ПРАЙМ
Бизнес поддерживает динамичное развитие отношений РФ и КНР, заявил Титов
Бизнес активно поддерживает динамично развивающие отношения между Россией и КНР, в стране работают уже 15,5 тысяч китайских компаний, заявил председатель... | 26.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-26T15:05+0300
2026-08-26T15:15+0300
россия
бизнес
китай
кнр
москва
борис титов
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МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Бизнес активно поддерживает динамично развивающие отношения между Россией и КНР, в стране работают уже 15,5 тысяч китайских компаний, заявил председатель российской части Российско-китайского комитета дружбы, мира и развития (РККДМР) Борис Титов. "Отношения между Россией и КНР развиваются очень динамично, очень быстро... Бизнес поддерживает эту тенденцию, быстро растет количество предпринимателей, которые работают и во взаимной торговле, и в инвестициях", - сказал он в ходе бизнес-завтрака, посвященного VII российско-китайскому форуму предпринимателей, который состоится в сентябре в Москве. "Например, количество китайских компаний, которые зарегистрированы в России, на 13 мая 2026 года, то есть компании с китайскими учредителями или соучредителями, составляет уже 15,5 тысяч. В конце 2021 года их было только 1 400", - подчеркнул сопредседатель РККДМР. По его данным, только за январь-июль 2026 товарооборот между двумя странами вырос на 26,3%. Титов напомнил, что во время пика отношений России и Европы оборот РФ с ФРГ немного превышал 100 миллиардов евро, с Китаем же он уже достиг 160 миллиардов долларов. "Так что наши страны, можно сказать, вступили в совершенно новый этап экономических отношений", - заметил он. От перечислил и отрасли, взаимодействие в которых серьезно развивается. В их числе электронная коммерция, торговля, логистика, строительство, сфера услуг.
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россия, бизнес, китай, кнр, москва, борис титов
РОССИЯ, Бизнес, КИТАЙ, КНР, МОСКВА, Борис Титов
15:05 26.08.2026 (обновлено: 15:15 26.08.2026)
 
Бизнес поддерживает динамичное развитие отношений РФ и КНР, заявил Титов

Титов: в России работают 15,5 тысячи китайских компаний

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МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Бизнес активно поддерживает динамично развивающие отношения между Россией и КНР, в стране работают уже 15,5 тысяч китайских компаний, заявил председатель российской части Российско-китайского комитета дружбы, мира и развития (РККДМР) Борис Титов.
"Отношения между Россией и КНР развиваются очень динамично, очень быстро... Бизнес поддерживает эту тенденцию, быстро растет количество предпринимателей, которые работают и во взаимной торговле, и в инвестициях", - сказал он в ходе бизнес-завтрака, посвященного VII российско-китайскому форуму предпринимателей, который состоится в сентябре в Москве.
"Например, количество китайских компаний, которые зарегистрированы в России, на 13 мая 2026 года, то есть компании с китайскими учредителями или соучредителями, составляет уже 15,5 тысяч. В конце 2021 года их было только 1 400", - подчеркнул сопредседатель РККДМР.
По его данным, только за январь-июль 2026 товарооборот между двумя странами вырос на 26,3%.
Титов напомнил, что во время пика отношений России и Европы оборот РФ с ФРГ немного превышал 100 миллиардов евро, с Китаем же он уже достиг 160 миллиардов долларов. "Так что наши страны, можно сказать, вступили в совершенно новый этап экономических отношений", - заметил он.
От перечислил и отрасли, взаимодействие в которых серьезно развивается. В их числе электронная коммерция, торговля, логистика, строительство, сфера услуг.
 
РОССИЯБизнесКИТАЙКНРМОСКВАБорис Титов
 
 
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