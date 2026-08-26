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Пассажиропоток в аэропорту Дубая в первом полугодии снизился на 31% - 26.08.2026, ПРАЙМ
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Пассажиропоток в аэропорту Дубая в первом полугодии снизился на 31%
Пассажиропоток в аэропорту Дубая в первом полугодии снизился на 31% - 26.08.2026, ПРАЙМ
Пассажиропоток в аэропорту Дубая в первом полугодии снизился на 31%
Пассажиропоток в международном аэропорту Дубая (DXB) в первой половине года снизился на 31%, до 31,5 миллиона человек, сообщает пресс-служба DXB. | 26.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-26T11:05+0300
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финансы
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ДУБАЙ, 26 авг - ПРАЙМ. Пассажиропоток в международном аэропорту Дубая (DXB) в первой половине года снизился на 31%, до 31,5 миллиона человек, сообщает пресс-служба DXB. "Во втором квартале международный аэропорт Дубая (DXB) принял 13 миллионов пассажиров, в результате чего пассажиропоток за первое полугодие составил 31,5 миллиона человек, что на 31,3% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2025 года", - сообщается в пресс-релизе. При этом в компании Dubai Airports отметили, что в течение второго квартала количество пассажиров неуклонно росло, увеличившись с 3,5 миллионов человек в апреле до 4,5 миллионов в мае и 5 миллионов в июне. За прошлый год международный аэропорт Дубая принял более 95 миллионов человек, став самым загруженным в мире по числу пассажиров международных рейсов. Власти Дубая планировали, что к 2027 году пассажиропоток в международном аэропорту достигнет 100 миллионов человек. США и Израиль еще 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке. Под ударом оказались и соседние, арабские страны, которые были вынуждены полностью или частично закрыть свое воздушное пространство из-за атак ракет и беспилотников, что привело к массовым отменам рейсов.
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Бизнес, Финансы, Дубай, США, ИРАН
11:05 26.08.2026
 
Пассажиропоток в аэропорту Дубая в первом полугодии снизился на 31%

Пассажиропоток в аэропорту Дубая в первой половине года снизился на 31%

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ДУБАЙ, 26 авг - ПРАЙМ. Пассажиропоток в международном аэропорту Дубая (DXB) в первой половине года снизился на 31%, до 31,5 миллиона человек, сообщает пресс-служба DXB.
"Во втором квартале международный аэропорт Дубая (DXB) принял 13 миллионов пассажиров, в результате чего пассажиропоток за первое полугодие составил 31,5 миллиона человек, что на 31,3% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2025 года", - сообщается в пресс-релизе.
При этом в компании Dubai Airports отметили, что в течение второго квартала количество пассажиров неуклонно росло, увеличившись с 3,5 миллионов человек в апреле до 4,5 миллионов в мае и 5 миллионов в июне.
За прошлый год международный аэропорт Дубая принял более 95 миллионов человек, став самым загруженным в мире по числу пассажиров международных рейсов. Власти Дубая планировали, что к 2027 году пассажиропоток в международном аэропорту достигнет 100 миллионов человек.
США и Израиль еще 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке. Под ударом оказались и соседние, арабские страны, которые были вынуждены полностью или частично закрыть свое воздушное пространство из-за атак ракет и беспилотников, что привело к массовым отменам рейсов.
 
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