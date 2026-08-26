https://1prime.ru/20260826/pensiya-872666161.html

Названы ошибки, которые уменьшат будущую пенсию

Названы ошибки, которые уменьшат будущую пенсию - 26.08.2026, ПРАЙМ

Названы ошибки, которые уменьшат будущую пенсию

Многие россияне начинают задумываться о накоплениях на старость слишком поздно или совершают ошибки, которые в итоге лишают их существенного дохода. О том,... | 26.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-26T03:03+0300

2026-08-26T03:03+0300

2026-08-26T03:03+0300

пенсии

взносы

социальный фонд

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МОСКВА, 26 авг — ПРАЙМ. Многие россияне начинают задумываться о накоплениях на старость слишком поздно или совершают ошибки, которые в итоге лишают их существенного дохода. О том, какие привычки мешают сформировать достойный пенсионный капитал, агентству "Прайм" рассказал президент Ассоциации финансовой грамотности Вениамин Каганов.По словам эксперта, ключевое правило подготовки к пенсии — время, а не размер взносов. Многие откладывают начало формирования капитала до 45–50 лет, тогда как работать на будущую пенсию стоило бы начинать с первого стабильного дохода."Чем раньше человек начнет вкладывать в долгосрочные инструменты инвестирования, тем меньше может быть регулярный взнос и тем больше сумма, которая позволит получать дополнительный доход к пенсионным выплатам. Главная задача — не разбогатеть, а возможность гарантированно получать регулярный доход", — пояснил Каганов.Средства на период после завершения карьеры лучше отделить от повседневного бюджета и разместить в долгосрочных инструментах. Такая конструкция снижает риск преждевременной траты накоплений.Не следует ждать момента, когда доход станет достаточно высоким — разумнее начать откладывать регулярно, даже с небольшой суммы, увеличивая размер взносов по мере роста финансовых возможностей.Конкретная сумма зависит от индивидуальных условий и привычек, но, как полагает Каганов, она не должна быть меньше размера социальной пенсии, которую выплачивает государство.“В качестве специального пенсионного инструмента можно использовать программу долгосрочных сбережений, которая сочетает личные взносы, инвестиционный доход, государственное софинансирование и налоговые стимулы”, - заключил он.

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пенсии, взносы, социальный фонд