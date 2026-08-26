Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Названы ошибки, которые уменьшат будущую пенсию - 26.08.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260826/pensiya-872666161.html
Названы ошибки, которые уменьшат будущую пенсию
Названы ошибки, которые уменьшат будущую пенсию - 26.08.2026, ПРАЙМ
Названы ошибки, которые уменьшат будущую пенсию
Многие россияне начинают задумываться о накоплениях на старость слишком поздно или совершают ошибки, которые в итоге лишают их существенного дохода. О том,... | 26.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-26T03:03+0300
2026-08-26T03:03+0300
пенсии
взносы
социальный фонд
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/06/03/870446230_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_0751ae1eb3acdca29fcf13c91439316b.jpg
МОСКВА, 26 авг — ПРАЙМ. Многие россияне начинают задумываться о накоплениях на старость слишком поздно или совершают ошибки, которые в итоге лишают их существенного дохода. О том, какие привычки мешают сформировать достойный пенсионный капитал, агентству "Прайм" рассказал президент Ассоциации финансовой грамотности Вениамин Каганов.По словам эксперта, ключевое правило подготовки к пенсии — время, а не размер взносов. Многие откладывают начало формирования капитала до 45–50 лет, тогда как работать на будущую пенсию стоило бы начинать с первого стабильного дохода."Чем раньше человек начнет вкладывать в долгосрочные инструменты инвестирования, тем меньше может быть регулярный взнос и тем больше сумма, которая позволит получать дополнительный доход к пенсионным выплатам. Главная задача — не разбогатеть, а возможность гарантированно получать регулярный доход", — пояснил Каганов.Средства на период после завершения карьеры лучше отделить от повседневного бюджета и разместить в долгосрочных инструментах. Такая конструкция снижает риск преждевременной траты накоплений.Не следует ждать момента, когда доход станет достаточно высоким — разумнее начать откладывать регулярно, даже с небольшой суммы, увеличивая размер взносов по мере роста финансовых возможностей.Конкретная сумма зависит от индивидуальных условий и привычек, но, как полагает Каганов, она не должна быть меньше размера социальной пенсии, которую выплачивает государство.“В качестве специального пенсионного инструмента можно использовать программу долгосрочных сбережений, которая сочетает личные взносы, инвестиционный доход, государственное софинансирование и налоговые стимулы”, - заключил он.
https://1prime.ru/20260825/vinogradov-872610658.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/06/03/870446230_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_cef4069c83d6ed48d95578a0b1310067.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
пенсии, взносы, социальный фонд
Пенсии, взносы, Социальный фонд
03:03 26.08.2026
 
Названы ошибки, которые уменьшат будущую пенсию

Эксперт Каганов назвал несколько ошибок, способных уменьшить будущую пенсию

© РИА Новости . Павел Лисицын | Перейти в медиабанкПенсионное удостоверение
Пенсионное удостоверение - ПРАЙМ, 1920, 26.08.2026
© РИА Новости . Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 26 авг — ПРАЙМ. Многие россияне начинают задумываться о накоплениях на старость слишком поздно или совершают ошибки, которые в итоге лишают их существенного дохода. О том, какие привычки мешают сформировать достойный пенсионный капитал, агентству "Прайм" рассказал президент Ассоциации финансовой грамотности Вениамин Каганов.
По словам эксперта, ключевое правило подготовки к пенсии — время, а не размер взносов. Многие откладывают начало формирования капитала до 45–50 лет, тогда как работать на будущую пенсию стоило бы начинать с первого стабильного дохода.
"Чем раньше человек начнет вкладывать в долгосрочные инструменты инвестирования, тем меньше может быть регулярный взнос и тем больше сумма, которая позволит получать дополнительный доход к пенсионным выплатам. Главная задача — не разбогатеть, а возможность гарантированно получать регулярный доход", — пояснил Каганов.
Средства на период после завершения карьеры лучше отделить от повседневного бюджета и разместить в долгосрочных инструментах. Такая конструкция снижает риск преждевременной траты накоплений.
Не следует ждать момента, когда доход станет достаточно высоким — разумнее начать откладывать регулярно, даже с небольшой суммы, увеличивая размер взносов по мере роста финансовых возможностей.
Пенсионное удостоверение - ПРАЙМ, 1920, 25.08.2026
Россиянам объяснил, у кого может увеличиться пенсия в сентябре
Вчера, 02:02
Конкретная сумма зависит от индивидуальных условий и привычек, но, как полагает Каганов, она не должна быть меньше размера социальной пенсии, которую выплачивает государство.
“В качестве специального пенсионного инструмента можно использовать программу долгосрочных сбережений, которая сочетает личные взносы, инвестиционный доход, государственное софинансирование и налоговые стимулы”, - заключил он.
 
ПенсиивзносыСоциальный фонд
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала