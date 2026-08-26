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В Пентагоне рассказали о внедрении ИИ в работу ведомства - 26.08.2026, ПРАЙМ
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В Пентагоне рассказали о внедрении ИИ в работу ведомства
В Пентагоне рассказали о внедрении ИИ в работу ведомства - 26.08.2026, ПРАЙМ
В Пентагоне рассказали о внедрении ИИ в работу ведомства
Внедрение искусственного интеллекта помогает Пентагону анализировать расположение собственных войск и военной техники в режиме реального времени, сообщил... | 26.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-26T08:59+0300
2026-08-26T08:59+0300
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ВАШИНГТОН, 26 авг — ПРАЙМ. Внедрение искусственного интеллекта помогает Пентагону анализировать расположение собственных войск и военной техники в режиме реального времени, сообщил заместитель министра обороны США по исследованиям и разработкам Эмиль Майкл. "Вы буквально можете видеть это (войска и военную технику — ред.) на экране, поскольку ИИ может генерировать всю эту информацию и синтезировать ее в режиме реального времени", — заявил Майкл в интервью на мероприятии издания Breitbart в Вашингтоне, посвященном внедрению искусственного интеллекта. По его словам, использование ИИ сделало отслеживание личного состава и военной техники в ходе боевых действий значительно эффективнее, поскольку военным больше не требуется просматривать большое количество отчетов для получения полной картины происходящего. Пентагон в последние годы ускоряет внедрение технологий искусственного интеллекта в работу ведомства. Согласно стратегии Министерства войны США в области ИИ, опубликованной в январе 2026 года, технологии планируется шире использовать в боевых операциях, разведке и административной деятельности, в том числе для поддержки принятия решений и управления боевыми действиями.
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технологии, мировая экономика, сша, вашингтон
Технологии, Мировая экономика, США, ВАШИНГТОН
08:59 26.08.2026
 
В Пентагоне рассказали о внедрении ИИ в работу ведомства

Замглавы Пентагона Майкл: ИИ помогает Пентагону анализировать расположение своих войск

CC BY 2.0 / gregwest98 / PentagonПентагон, США
Пентагон, США - ПРАЙМ, 1920, 26.08.2026
CC BY 2.0 / gregwest98 / Pentagon
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ВАШИНГТОН, 26 авг — ПРАЙМ. Внедрение искусственного интеллекта помогает Пентагону анализировать расположение собственных войск и военной техники в режиме реального времени, сообщил заместитель министра обороны США по исследованиям и разработкам Эмиль Майкл.
"Вы буквально можете видеть это (войска и военную технику — ред.) на экране, поскольку ИИ может генерировать всю эту информацию и синтезировать ее в режиме реального времени", — заявил Майкл в интервью на мероприятии издания Breitbart в Вашингтоне, посвященном внедрению искусственного интеллекта.
По его словам, использование ИИ сделало отслеживание личного состава и военной техники в ходе боевых действий значительно эффективнее, поскольку военным больше не требуется просматривать большое количество отчетов для получения полной картины происходящего.
Пентагон в последние годы ускоряет внедрение технологий искусственного интеллекта в работу ведомства. Согласно стратегии Министерства войны США в области ИИ, опубликованной в январе 2026 года, технологии планируется шире использовать в боевых операциях, разведке и административной деятельности, в том числе для поддержки принятия решений и управления боевыми действиями.
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ТехнологииМировая экономикаСШАВАШИНГТОН
 
 
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