https://1prime.ru/20260826/pentagon-872680925.html

В Пентагоне рассказали о внедрении ИИ в работу ведомства

В Пентагоне рассказали о внедрении ИИ в работу ведомства - 26.08.2026, ПРАЙМ

В Пентагоне рассказали о внедрении ИИ в работу ведомства

Внедрение искусственного интеллекта помогает Пентагону анализировать расположение собственных войск и военной техники в режиме реального времени, сообщил... | 26.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-26T08:59+0300

2026-08-26T08:59+0300

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ВАШИНГТОН, 26 авг — ПРАЙМ. Внедрение искусственного интеллекта помогает Пентагону анализировать расположение собственных войск и военной техники в режиме реального времени, сообщил заместитель министра обороны США по исследованиям и разработкам Эмиль Майкл. "Вы буквально можете видеть это (войска и военную технику — ред.) на экране, поскольку ИИ может генерировать всю эту информацию и синтезировать ее в режиме реального времени", — заявил Майкл в интервью на мероприятии издания Breitbart в Вашингтоне, посвященном внедрению искусственного интеллекта. По его словам, использование ИИ сделало отслеживание личного состава и военной техники в ходе боевых действий значительно эффективнее, поскольку военным больше не требуется просматривать большое количество отчетов для получения полной картины происходящего. Пентагон в последние годы ускоряет внедрение технологий искусственного интеллекта в работу ведомства. Согласно стратегии Министерства войны США в области ИИ, опубликованной в январе 2026 года, технологии планируется шире использовать в боевых операциях, разведке и административной деятельности, в том числе для поддержки принятия решений и управления боевыми действиями.

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