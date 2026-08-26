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В Смоленской области разработали перечень опасных видов инвазивных растений - 26.08.2026, ПРАЙМ
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В Смоленской области разработали перечень опасных видов инвазивных растений
В Смоленской области разработали перечень опасных видов инвазивных растений - 26.08.2026, ПРАЙМ
В Смоленской области разработали перечень опасных видов инвазивных растений
Перечень опасных видов инвазивных растений, угрожающих экосистеме региона, куда включат и борщевик, разработали в Смоленской области, проект постановления об... | 26.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-26T19:41+0300
2026-08-26T19:41+0300
общество
россельхознадзор
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ЯРОСЛАВЛЬ, 26 авг – ПРАЙМ. Перечень опасных видов инвазивных растений, угрожающих экосистеме региона, куда включат и борщевик, разработали в Смоленской области, проект постановления об утверждении этого перечня проходит правовую экспертизу, сообщили РИА Новости в министерстве сельского хозяйства и продовольствия региона. В среду в Россельхознадзоре информировали РИА Новости, что ведомство обратилось к главам семи регионов, в том числе Смоленской области, с просьбой ускорить утверждение перечня опасных видов инвазивных растений и включить туда борщевик Сосновского. В региональном минсельхозе рассказали РИА Новости, что разработали проект постановления правительства Смоленской области "Об утверждении перечня опасных видов инвазивных (чужеродных) растений, которые не отнесены к карантинным объектам и сорным растениям и в отношении которых должны приниматься меры по их выявлению, предотвращению их распространения и их уничтожению". "Документом предусматривается включение в указанный перечень борщевика Сосновского, а также иных инвазивных растений, представляющих угрозу экосистемам региона. В настоящее время проект постановления проходит правовую экспертизу", - сообщили в министерстве. Борщевик считается наиболее опасным растением на территории России. При воздействии света он вызывает ожоги на коже, также активно захватывает земли, подавляя рост растений-конкурентов и снижая урожайность сельхозкультур.
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общество , россельхознадзор
Общество , Россельхознадзор
19:41 26.08.2026
 
В Смоленской области разработали перечень опасных видов инвазивных растений

В Смоленской области разработали перечень опасных видов инвазивных растений

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ЯРОСЛАВЛЬ, 26 авг – ПРАЙМ. Перечень опасных видов инвазивных растений, угрожающих экосистеме региона, куда включат и борщевик, разработали в Смоленской области, проект постановления об утверждении этого перечня проходит правовую экспертизу, сообщили РИА Новости в министерстве сельского хозяйства и продовольствия региона.
В среду в Россельхознадзоре информировали РИА Новости, что ведомство обратилось к главам семи регионов, в том числе Смоленской области, с просьбой ускорить утверждение перечня опасных видов инвазивных растений и включить туда борщевик Сосновского.
В региональном минсельхозе рассказали РИА Новости, что разработали проект постановления правительства Смоленской области "Об утверждении перечня опасных видов инвазивных (чужеродных) растений, которые не отнесены к карантинным объектам и сорным растениям и в отношении которых должны приниматься меры по их выявлению, предотвращению их распространения и их уничтожению".
"Документом предусматривается включение в указанный перечень борщевика Сосновского, а также иных инвазивных растений, представляющих угрозу экосистемам региона. В настоящее время проект постановления проходит правовую экспертизу", - сообщили в министерстве.
Борщевик считается наиболее опасным растением на территории России. При воздействии света он вызывает ожоги на коже, также активно захватывает земли, подавляя рост растений-конкурентов и снижая урожайность сельхозкультур.
 
ОбществоРоссельхознадзор
 
 
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