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В Смоленской области разработали перечень опасных видов инвазивных растений

В Смоленской области разработали перечень опасных видов инвазивных растений - 26.08.2026, ПРАЙМ

В Смоленской области разработали перечень опасных видов инвазивных растений

Перечень опасных видов инвазивных растений, угрожающих экосистеме региона, куда включат и борщевик, разработали в Смоленской области, проект постановления об... | 26.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-26T19:41+0300

2026-08-26T19:41+0300

2026-08-26T19:41+0300

общество

россельхознадзор

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ЯРОСЛАВЛЬ, 26 авг – ПРАЙМ. Перечень опасных видов инвазивных растений, угрожающих экосистеме региона, куда включат и борщевик, разработали в Смоленской области, проект постановления об утверждении этого перечня проходит правовую экспертизу, сообщили РИА Новости в министерстве сельского хозяйства и продовольствия региона. В среду в Россельхознадзоре информировали РИА Новости, что ведомство обратилось к главам семи регионов, в том числе Смоленской области, с просьбой ускорить утверждение перечня опасных видов инвазивных растений и включить туда борщевик Сосновского. В региональном минсельхозе рассказали РИА Новости, что разработали проект постановления правительства Смоленской области "Об утверждении перечня опасных видов инвазивных (чужеродных) растений, которые не отнесены к карантинным объектам и сорным растениям и в отношении которых должны приниматься меры по их выявлению, предотвращению их распространения и их уничтожению". "Документом предусматривается включение в указанный перечень борщевика Сосновского, а также иных инвазивных растений, представляющих угрозу экосистемам региона. В настоящее время проект постановления проходит правовую экспертизу", - сообщили в министерстве. Борщевик считается наиболее опасным растением на территории России. При воздействии света он вызывает ожоги на коже, также активно захватывает земли, подавляя рост растений-конкурентов и снижая урожайность сельхозкультур.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , россельхознадзор