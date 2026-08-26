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Площадь пожара на складе Wildberries достигла 100 тысяч квадратов

Площадь пожара на складе Wildberries достигла 100 тысяч квадратов - 26.08.2026, ПРАЙМ

Площадь пожара на складе Wildberries достигла 100 тысяч квадратов

Площадь пожара на атакованном логистическом центре Wildberries в городе Котовске Тамбовской области составляет более 100 тысяч квадратных метров, сообщил в... | 26.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-26T09:28+0300

2026-08-26T09:28+0300

2026-08-26T09:28+0300

бизнес

общество

тамбовская область

wildberries

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МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Площадь пожара на атакованном логистическом центре Wildberries в городе Котовске Тамбовской области составляет более 100 тысяч квадратных метров, сообщил в среду глава региона Евгений Первышов. Ранее губернатор сообщал, что площадь пожара в логистическом центре, начавшемся после атаки БПЛА, составляла 40 тысяч квадратных метров. "В результате ударов украинских БПЛА произошел пожар на логистическом центре Wildberries. Площадь возгорания - более 100 000 квадратных метров", - сообщил Первышов в канале на платформе "Макс". Ранее губернатор сообщил, что сотрудников атакованного логистического центра оперативно эвакуировали после сигнала тревоги, благодаря эвакуации удалось спасти жизни и здоровье людей. По предварительной информации, пострадал один сотрудник, уточнил Первышов.

тамбовская область

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бизнес, общество , тамбовская область, wildberries