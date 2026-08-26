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Площадь пожара на складе Wildberries достигла 100 тысяч квадратов - 26.08.2026, ПРАЙМ
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Площадь пожара на складе Wildberries достигла 100 тысяч квадратов
Площадь пожара на складе Wildberries достигла 100 тысяч квадратов - 26.08.2026, ПРАЙМ
Площадь пожара на складе Wildberries достигла 100 тысяч квадратов
Площадь пожара на атакованном логистическом центре Wildberries в городе Котовске Тамбовской области составляет более 100 тысяч квадратных метров, сообщил в... | 26.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-26T09:28+0300
2026-08-26T09:28+0300
бизнес
общество
тамбовская область
wildberries
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МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Площадь пожара на атакованном логистическом центре Wildberries в городе Котовске Тамбовской области составляет более 100 тысяч квадратных метров, сообщил в среду глава региона Евгений Первышов. Ранее губернатор сообщал, что площадь пожара в логистическом центре, начавшемся после атаки БПЛА, составляла 40 тысяч квадратных метров. "В результате ударов украинских БПЛА произошел пожар на логистическом центре Wildberries. Площадь возгорания - более 100 000 квадратных метров", - сообщил Первышов в канале на платформе "Макс". Ранее губернатор сообщил, что сотрудников атакованного логистического центра оперативно эвакуировали после сигнала тревоги, благодаря эвакуации удалось спасти жизни и здоровье людей. По предварительной информации, пострадал один сотрудник, уточнил Первышов.
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бизнес, общество , тамбовская область, wildberries
Бизнес, Общество , Тамбовская область, Wildberries
09:28 26.08.2026
 
Площадь пожара на складе Wildberries достигла 100 тысяч квадратов

Первышов: площадь пожара на складе Wildberries в Котовске выросла до 100 тысяч квадратов

© РИА Новости . Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкВременно исполняющий обязанности главы Тамбовской области Евгений Первышов в своем рабочем кабинете в здании правительства Тамбовской области
Временно исполняющий обязанности главы Тамбовской области Евгений Первышов в своем рабочем кабинете в здании правительства Тамбовской области - ПРАЙМ, 1920, 26.08.2026
© РИА Новости . Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Площадь пожара на атакованном логистическом центре Wildberries в городе Котовске Тамбовской области составляет более 100 тысяч квадратных метров, сообщил в среду глава региона Евгений Первышов.
Ранее губернатор сообщал, что площадь пожара в логистическом центре, начавшемся после атаки БПЛА, составляла 40 тысяч квадратных метров.
"В результате ударов украинских БПЛА произошел пожар на логистическом центре Wildberries. Площадь возгорания - более 100 000 квадратных метров", - сообщил Первышов в канале на платформе "Макс".
Ранее губернатор сообщил, что сотрудников атакованного логистического центра оперативно эвакуировали после сигнала тревоги, благодаря эвакуации удалось спасти жизни и здоровье людей. По предварительной информации, пострадал один сотрудник, уточнил Первышов.
 
БизнесОбществоТамбовская областьWildberries
 
 
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