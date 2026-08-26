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Siemens Energy разделит бизнес-направление паровых турбин в отдельную фирму

Siemens Energy разделит бизнес-направление паровых турбин в отдельную фирму - 26.08.2026, ПРАЙМ

Siemens Energy разделит бизнес-направление паровых турбин в отдельную фирму

Siemens Energy начинает выделять подразделение Transformation of Industry, которое в том числе производит паровые турбины, в отдельную компанию, говорится в... | 26.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-26T14:59+0300

2026-08-26T14:59+0300

2026-08-26T15:02+0300

бизнес

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МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Siemens Energy начинает выделять подразделение Transformation of Industry, которое в том числе производит паровые турбины, в отдельную компанию, говорится в релизе этой немецкой компании. "Siemens Energy начинает подготовку юридического и операционного выделения своего бизнес-направления Transformation of Industry. Цель состоит в том, чтобы преобразовать этот бизнес в отдельную структуру и создать сильную, независимую компанию", - сообщается в релизе. В портфель подразделения, среди прочего, входят промышленные паровые турбины, компрессоры, электролизеры для производства водорода, генераторы и двигатели, а также морские и подводные технологии, напоминает компания. Выделяемое подразделение первоначально будет работать под брендом Omterra, Siemens Energy при этом намерена исключить этот бизнес из консолидированной отчетности, сохранив при этом "значительную миноритарную долю" участия для поддержки дальнейшего развития бизнеса, сообщается в релизе. Штат Transformation of Industry по итогам прошлого финансового года составлял около 17 тысяч сотрудников, выручка - 5,7 миллиарда евро. Производственные площадки подразделения располагаются в Европе, США, Индии, Китае, Бразилии, Саудовской Аравии и других странах, сообщается в пресс-релизе. Немецкая энергетическая компания Siemens Energy была выделена из общей Siemens в 2020 году. Ее штат, по состоянию на 30 сентября прошлого года, составлял 103 тысячи сотрудников, она работает более чем в 90 странах.

европа

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бизнес, европа, сша, индия, siemens energy, siemens