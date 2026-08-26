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Пользователи TikTok из США пожаловались на сбои в работе соцсети

Пользователи TikTok из США пожаловались на сбои в работе соцсети - 26.08.2026, ПРАЙМ

Пользователи TikTok из США пожаловались на сбои в работе соцсети

Пользователи TikTok из США жалуются на сбои в работе соцсети, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных... | 26.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-26T18:22+0300

2026-08-26T18:22+0300

2026-08-26T18:22+0300

технологии

сша

китай

tiktok

downdetector

bytedance

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МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Пользователи TikTok из США жалуются на сбои в работе соцсети, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов. Согласно данным сервиса, число жалоб от пользователей в США начало увеличиваться примерно в 16.59 мск, на данный момент оно превышает 1300. Большинство пользователей жалуются на работу приложения, проблемы с входом в учетную запись, а также неполадки при отправке комментариев и сообщений. TikTok - приложение для создания и просмотра коротких видео, принадлежащее китайской компании ByteDance. Выпущенное в 2018 году, оно стало лидером в сегменте приложений для коротких видео в Китае и завоевывает популярность по всему миру.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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технологии, сша, китай, tiktok, downdetector, bytedance