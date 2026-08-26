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Совокупный портфель кредитов наличными сократился до 6,56 триллиона рублей

Совокупный портфель кредитов наличными сократился до 6,56 триллиона рублей - 26.08.2026, ПРАЙМ

Совокупный портфель кредитов наличными сократился до 6,56 триллиона рублей

Совокупный портфель кредитов наличными по итогам второго квартала 2026 года сократился до 6,56 триллиона рублей, сообщили РИА Новости в Объединенном кредитном... | 26.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-26T07:48+0300

2026-08-26T07:48+0300

2026-08-26T07:48+0300

финансы

банки

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МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Совокупный портфель кредитов наличными по итогам второго квартала 2026 года сократился до 6,56 триллиона рублей, сообщили РИА Новости в Объединенном кредитном бюро (ОКБ). "Совокупный портфель кредитов наличными без учета дефолтов по итогам второго квартала 2026 года сократился до 6,56 триллиона рублей, а количество заемщиков в сегменте – до 17,81 миллиона человек", - сообщили в бюро. Отмечается, что в первом квартале 2026 года портфель кредитов наличными без учета дефолтов составлял 6,67 триллиона рублей, количество заемщиков составляло 18,21 миллиона человек. Во втором квартале 2025 года портфель составлял 7,53 триллиона рублей и 20,08 миллиона заемщиков. "Просроченная задолженность на срок 30-90 дней в портфеле без учета дефолтов с первого квартала 2026 года составляет 1,6%", - уточняется в материалах. При этом на конец второго квартала текущего года этот показатель снизился до 104,87 миллиарда рублей против 107,46 миллиарда в первом квартале. "У 87% заемщиков с кредитом наличными есть как минимум еще один розничный кредит. Из них у 18% - один кредит, у 19% - два, у 16% - три, а у 34% - четыре и более. Средняя совокупная задолженность таких заемщиков по всем кредитным продуктам достигает 1,2 миллиона рублей", - заключили в ОКБ.

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