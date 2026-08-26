https://1prime.ru/20260826/pozhar-872689380.html
Пожар уничтожил логистический центр Wildberries в Тамбовской области
Пожар уничтожил логистический центр Wildberries в Тамбовской области - 26.08.2026, ПРАЙМ
Пожар уничтожил логистический центр Wildberries в Тамбовской области
Пожар полностью уничтожил логистический центр Wildberries в Котовске Тамбовской области, сообщил губернатор региона Евгений Первышов. | 26.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-26T11:48+0300
2026-08-26T11:48+0300
2026-08-26T11:48+0300
бизнес
россия
тамбовская область
wildberries
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872689380.jpg?1787734082
ТУЛА, 26 авг - ПРАЙМ. Пожар полностью уничтожил логистический центр Wildberries в Котовске Тамбовской области, сообщил губернатор региона Евгений Первышов.
В среду утром губернатор сообщил, что в результате атаки БПЛА произошел пожар на логистическом центре Wildberries в регионе, его площадь превысила 100 тысяч квадратных метров. Пострадали два человека: 19-летний парень получил сотрясение мозга, 49-летняя женщина - перелом пальца.
"После террористической атаки украинских беспилотников на Котовск в ночь на 26 августа пожар полностью уничтожил логистический центр Wildberries", - написал Первышов в своем канале на платформе "Макс".
В середине июля украинские БПЛА уже наносили удар по логистическому центру Wildberries в Котовске в Тамбовской области. Тогда, как сообщал губернатор, погибли семь сотрудников склада, еще 25 пострадали.
тамбовская область
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, тамбовская область, wildberries
Бизнес, РОССИЯ, Тамбовская область, Wildberries
Пожар уничтожил логистический центр Wildberries в Тамбовской области
Губернатор Первышов: пожар полностью уничтожил логистический центр Wildberries в Котовске
ТУЛА, 26 авг - ПРАЙМ. Пожар полностью уничтожил логистический центр Wildberries в Котовске Тамбовской области, сообщил губернатор региона Евгений Первышов.
В среду утром губернатор сообщил, что в результате атаки БПЛА произошел пожар на логистическом центре Wildberries в регионе, его площадь превысила 100 тысяч квадратных метров. Пострадали два человека: 19-летний парень получил сотрясение мозга, 49-летняя женщина - перелом пальца.
"После террористической атаки украинских беспилотников на Котовск в ночь на 26 августа пожар полностью уничтожил логистический центр Wildberries", - написал Первышов в своем канале на платформе "Макс".
В середине июля украинские БПЛА уже наносили удар по логистическому центру Wildberries в Котовске в Тамбовской области. Тогда, как сообщал губернатор, погибли семь сотрудников склада, еще 25 пострадали.