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Пожар уничтожил логистический центр Wildberries в Тамбовской области - 26.08.2026, ПРАЙМ
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Пожар уничтожил логистический центр Wildberries в Тамбовской области
Пожар уничтожил логистический центр Wildberries в Тамбовской области - 26.08.2026, ПРАЙМ
Пожар уничтожил логистический центр Wildberries в Тамбовской области
Пожар полностью уничтожил логистический центр Wildberries в Котовске Тамбовской области, сообщил губернатор региона Евгений Первышов. | 26.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-26T11:48+0300
2026-08-26T11:48+0300
бизнес
россия
тамбовская область
wildberries
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ТУЛА, 26 авг - ПРАЙМ. Пожар полностью уничтожил логистический центр Wildberries в Котовске Тамбовской области, сообщил губернатор региона Евгений Первышов. В среду утром губернатор сообщил, что в результате атаки БПЛА произошел пожар на логистическом центре Wildberries в регионе, его площадь превысила 100 тысяч квадратных метров. Пострадали два человека: 19-летний парень получил сотрясение мозга, 49-летняя женщина - перелом пальца. "После террористической атаки украинских беспилотников на Котовск в ночь на 26 августа пожар полностью уничтожил логистический центр Wildberries", - написал Первышов в своем канале на платформе "Макс". В середине июля украинские БПЛА уже наносили удар по логистическому центру Wildberries в Котовске в Тамбовской области. Тогда, как сообщал губернатор, погибли семь сотрудников склада, еще 25 пострадали.
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бизнес, россия, тамбовская область, wildberries
Бизнес, РОССИЯ, Тамбовская область, Wildberries
11:48 26.08.2026
 
Пожар уничтожил логистический центр Wildberries в Тамбовской области

Губернатор Первышов: пожар полностью уничтожил логистический центр Wildberries в Котовске

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ТУЛА, 26 авг - ПРАЙМ. Пожар полностью уничтожил логистический центр Wildberries в Котовске Тамбовской области, сообщил губернатор региона Евгений Первышов.
В среду утром губернатор сообщил, что в результате атаки БПЛА произошел пожар на логистическом центре Wildberries в регионе, его площадь превысила 100 тысяч квадратных метров. Пострадали два человека: 19-летний парень получил сотрясение мозга, 49-летняя женщина - перелом пальца.
"После террористической атаки украинских беспилотников на Котовск в ночь на 26 августа пожар полностью уничтожил логистический центр Wildberries", - написал Первышов в своем канале на платформе "Макс".
В середине июля украинские БПЛА уже наносили удар по логистическому центру Wildberries в Котовске в Тамбовской области. Тогда, как сообщал губернатор, погибли семь сотрудников склада, еще 25 пострадали.
 
БизнесРОССИЯТамбовская областьWildberries
 
 
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