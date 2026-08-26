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Правительство Молдавии одобрило введение НДС и акцизов для Приднестровья - 26.08.2026, ПРАЙМ
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Правительство Молдавии одобрило введение НДС и акцизов для Приднестровья
Правительство Молдавии одобрило введение НДС и акцизов для Приднестровья - 26.08.2026, ПРАЙМ
Правительство Молдавии одобрило введение НДС и акцизов для Приднестровья
Правительство Молдавии одобрило постановление по поэтапному введению НДС и акцизов на ряд категорий товаров, ввозимых из Приднестровья, заявил премьер-министр... | 26.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-26T11:17+0300
2026-08-26T11:17+0300
приднестровье
молдавия
кишинев
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КИШИНЕВ, 26 авг — ПРАЙМ. Правительство Молдавии одобрило постановление по поэтапному введению НДС и акцизов на ряд категорий товаров, ввозимых из Приднестровья, заявил премьер-министр страны Василий Тофан. Парламент Молдавии в начале мая одобрил в окончательном чтении проект введения новых налогов для Приднестровья. "Предлагаю утвердить проект постановления правительства о применении НДС и акцизных сборов к товарам, ввозимым на территорию Республики Молдова экономическими операторами из Приднестровья", - заявил Тофан на заседании правительства, трансляция которого ведется в прямом эфире на сайте кабмина. Проект был принят кабинетом министров единогласно. Проект решения предлагает поэтапное применение НДС и акцизного налога. Начиная с 1 сентября 2026 года, предполагается введение налоговых сборов для икры и заменителей икры, алкогольных напитков, включая вино, для табака и обработанных заменителей табака, продуктов, содержащих никотин, парфюмерии и туалетной воды, фейерверков, натуральных и искусственных мехов, природного или культивированного жемчуга, драгоценных или полудрагоценных камней, ювелирных изделий, руд драгоценных металлов и концентратов. Начиная с 1 января 2027 года - для воды, включая минеральную и газированную воду, руд и их концентратов, шлаков и золы, цветных металлов и изделий из цветных металлов, каолина и других глин, нефтепродуктов, масел. Начиная с 1 апреля 2027 года - для природного газа, электроэнергии, телефонных аппаратов и прочих передающих устройств, компьютеров. Вместе с тем перечень категорий товаров, включенных в данный этап, не является исчерпывающим. Глава Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский ранее заявил, что введение новых налогов Молдавии в отношении Приднестровья нарушает нормы морали и экономические основы Европейского союза. С 1 января 2024 года Кишинев отменил льготы, предоставленные приднестровским компаниям при уплате таможенного налога. В Приднестровье расценили это как экономическое давление и в ответ отменили льготный режим для молдавских фермеров, владеющих угодьями в Дубоссарском районе.
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приднестровье, молдавия, кишинев
ПРИДНЕСТРОВЬЕ, МОЛДАВИЯ, Кишинев
11:17 26.08.2026
 
Правительство Молдавии одобрило введение НДС и акцизов для Приднестровья

Правительство Молдавии одобрило введение НДС и акцизов на ряд товаров из Приднестровья

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КИШИНЕВ, 26 авг — ПРАЙМ. Правительство Молдавии одобрило постановление по поэтапному введению НДС и акцизов на ряд категорий товаров, ввозимых из Приднестровья, заявил премьер-министр страны Василий Тофан.
Парламент Молдавии в начале мая одобрил в окончательном чтении проект введения новых налогов для Приднестровья.
"Предлагаю утвердить проект постановления правительства о применении НДС и акцизных сборов к товарам, ввозимым на территорию Республики Молдова экономическими операторами из Приднестровья", - заявил Тофан на заседании правительства, трансляция которого ведется в прямом эфире на сайте кабмина. Проект был принят кабинетом министров единогласно.
Проект решения предлагает поэтапное применение НДС и акцизного налога. Начиная с 1 сентября 2026 года, предполагается введение налоговых сборов для икры и заменителей икры, алкогольных напитков, включая вино, для табака и обработанных заменителей табака, продуктов, содержащих никотин, парфюмерии и туалетной воды, фейерверков, натуральных и искусственных мехов, природного или культивированного жемчуга, драгоценных или полудрагоценных камней, ювелирных изделий, руд драгоценных металлов и концентратов.
Начиная с 1 января 2027 года - для воды, включая минеральную и газированную воду, руд и их концентратов, шлаков и золы, цветных металлов и изделий из цветных металлов, каолина и других глин, нефтепродуктов, масел. Начиная с 1 апреля 2027 года - для природного газа, электроэнергии, телефонных аппаратов и прочих передающих устройств, компьютеров. Вместе с тем перечень категорий товаров, включенных в данный этап, не является исчерпывающим.
Глава Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский ранее заявил, что введение новых налогов Молдавии в отношении Приднестровья нарушает нормы морали и экономические основы Европейского союза.
С 1 января 2024 года Кишинев отменил льготы, предоставленные приднестровским компаниям при уплате таможенного налога. В Приднестровье расценили это как экономическое давление и в ответ отменили льготный режим для молдавских фермеров, владеющих угодьями в Дубоссарском районе.
 
ПРИДНЕСТРОВЬЕМОЛДАВИЯКишинев
 
 
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