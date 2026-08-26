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Мировое предложение газа достигнет дефицита к 2030 году - 26.08.2026, ПРАЙМ
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Мировое предложение газа достигнет дефицита к 2030 году
Мировое предложение газа достигнет дефицита к 2030 году - 26.08.2026, ПРАЙМ
Мировое предложение газа достигнет дефицита к 2030 году
Мировое предложение газа достигнет дефицита в 846-905 миллиардов кубометров к 2030 году, прогнозируется в отчете Международного газового союза (МГС, IGU). | 26.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-26T13:37+0300
2026-08-26T13:37+0300
газ
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МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Мировое предложение газа достигнет дефицита в 846-905 миллиардов кубометров к 2030 году, прогнозируется в отчете Международного газового союза (МГС, IGU). "Мировой спрос на газ может составить 4,516-4,575 миллиарда кубометров к 2030 году, по сравнению примерно с 3,67 миллиарда кубометров из санкционированных поставок, что означает потенциальный дефицит предложения в 846-905 миллиардов кубометров", - говорится в ежегодном отчете. Отмечается, что прогноз спроса и предложения показывает, что устойчивость рынка будет зависеть от инвестиций в сектор. Так, вложения в проекты газоснабжения, инфраструктуру сжиженного природного газа, мощности регазификации, хранилища, диверсифицированный портфель поставщиков могут снизить риски дефицита и поддержать стабильность энергетической системы. "Большая часть вводимых в эксплуатацию мощностей необходима просто для поддержания текущего уровня производства, не говоря уже о растущем спросе в долгосрочной перспективе", - добавляется в отчете. По итогам текущего года мировое предложение сократится на 4 миллиарда кубометров, или на 0,1%, после рекорда в 4,147 триллиона кубометров в 2025 году, прогнозировал ранее в своем отчете МГС.
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газ
Газ
13:37 26.08.2026
 
Мировое предложение газа достигнет дефицита к 2030 году

Мировое предложение газа достигнет дефицита в 846-905 миллиардов кубометров к 2030 году

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МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Мировое предложение газа достигнет дефицита в 846-905 миллиардов кубометров к 2030 году, прогнозируется в отчете Международного газового союза (МГС, IGU).
"Мировой спрос на газ может составить 4,516-4,575 миллиарда кубометров к 2030 году, по сравнению примерно с 3,67 миллиарда кубометров из санкционированных поставок, что означает потенциальный дефицит предложения в 846-905 миллиардов кубометров", - говорится в ежегодном отчете.
Отмечается, что прогноз спроса и предложения показывает, что устойчивость рынка будет зависеть от инвестиций в сектор. Так, вложения в проекты газоснабжения, инфраструктуру сжиженного природного газа, мощности регазификации, хранилища, диверсифицированный портфель поставщиков могут снизить риски дефицита и поддержать стабильность энергетической системы.
"Большая часть вводимых в эксплуатацию мощностей необходима просто для поддержания текущего уровня производства, не говоря уже о растущем спросе в долгосрочной перспективе", - добавляется в отчете.
По итогам текущего года мировое предложение сократится на 4 миллиарда кубометров, или на 0,1%, после рекорда в 4,147 триллиона кубометров в 2025 году, прогнозировал ранее в своем отчете МГС.
 
Газ
 
 
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