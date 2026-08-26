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Премьер Венгрии рассказал о сроках возобновления работы АЭС "Пакш" - 26.08.2026, ПРАЙМ
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Премьер Венгрии рассказал о сроках возобновления работы АЭС "Пакш"
Премьер Венгрии рассказал о сроках возобновления работы АЭС "Пакш" - 26.08.2026, ПРАЙМ
Премьер Венгрии рассказал о сроках возобновления работы АЭС "Пакш"
Полное возобновление работы всех четырех энергоблоков АЭС "Пакш" ожидается в среду вечером раньше запланированного срока, заявил премьер-министр Венгрии Петер... | 26.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-26T11:54+0300
2026-08-26T11:54+0300
венгрия
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БУДАПЕШТ, 26 авг - ПРАЙМ. Полное возобновление работы всех четырех энергоблоков АЭС "Пакш" ожидается в среду вечером раньше запланированного срока, заявил премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр. В начале августа из-за рекордно низкого уровня воды в Дунае были временно остановлены семь из восьми турбин АЭС "Пакш". "Ожидается, что АЭС "Пакш" достигнет полной мощности раньше запланированного, уже сегодня вечером", - написал Мадьяр в соцсети Facebook (запрещена в РФ как экстремистская). Мадьяр 12 августа заявил, что правительство приняло решение построить плотину у АЭС "Пакш" и затопить две баржи, чтобы поднять уровень воды в Дунае.  
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венгрия, аэс "пакш", facebook
ВЕНГРИЯ, АЭС "Пакш", Facebook
11:54 26.08.2026
 
Премьер Венгрии рассказал о сроках возобновления работы АЭС "Пакш"

Премьер Венгрии Мадьяр: полное возобновление работы АЭС "Пакш" ожидается в среду вечером

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БУДАПЕШТ, 26 авг - ПРАЙМ. Полное возобновление работы всех четырех энергоблоков АЭС "Пакш" ожидается в среду вечером раньше запланированного срока, заявил премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр.
В начале августа из-за рекордно низкого уровня воды в Дунае были временно остановлены семь из восьми турбин АЭС "Пакш".
"Ожидается, что АЭС "Пакш" достигнет полной мощности раньше запланированного, уже сегодня вечером", - написал Мадьяр в соцсети Facebook (запрещена в РФ как экстремистская).
Мадьяр 12 августа заявил, что правительство приняло решение построить плотину у АЭС "Пакш" и затопить две баржи, чтобы поднять уровень воды в Дунае.
 
 
ВЕНГРИЯАЭС "Пакш"Facebook
 
 
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