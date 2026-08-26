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В Приамурье мобилизовали все силы для помощи пострадавшим на Амурском ГХК
В Приамурье мобилизовали все силы для помощи пострадавшим на Амурском ГХК - 26.08.2026, ПРАЙМ
В Приамурье мобилизовали все силы для помощи пострадавшим на Амурском ГХК
Медучреждения Приамурья мобилизовали все силы и средства для помощи пострадавшим на Амурском ГХК, сообщил губернатор Василий Орлов. | 26.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-26T09:07+0300
2026-08-26T09:07+0300
2026-08-26T09:07+0300
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ВЛАДИВОСТОК, 26 авг – ПРАЙМ. Медучреждения Приамурья мобилизовали все силы и средства для помощи пострадавшим на Амурском ГХК, сообщил губернатор Василий Орлов.
"Региональные учреждения здравоохранения мобилизовали все силы и средства. Часть пострадавших находится в Свободненской больнице, часть доставлена в Амурскую областную клиническую больницу. В регион прибыл спецборт Ил-76 МЧС России для эвакуации пострадавших в федеральные медучреждения", - написал Орлов в своем Telegram-канале.
Амурский ГХК во вторник сообщил, что на территории площадки строительства произошло возгорание. Угрозы для жителей прилегающих территорий нет. В пресс-службе предприятия РИА Новости уточнили, что возгорание локализовано. По последним данным предприятия, количество погибших при пожаре на Амурском ГХК выросло до семи человек (один гражданин РФ и шесть граждан КНР), судьба еще девяти граждан Китая остается неизвестной. Общее число пострадавших увеличилось до 152 человек, из них 36 были госпитализированы.
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Общество , РОССИЯ, КИТАЙ, Приамурье, КНР, Василий Орлов, Амурский ГХК, МЧС
В Приамурье мобилизовали все силы для помощи пострадавшим на Амурском ГХК
Орлов: медучреждения Приамурья мобилизовали все силы и средства для помощи пострадавшим
ВЛАДИВОСТОК, 26 авг – ПРАЙМ. Медучреждения Приамурья мобилизовали все силы и средства для помощи пострадавшим на Амурском ГХК, сообщил губернатор Василий Орлов.
"Региональные учреждения здравоохранения мобилизовали все силы и средства. Часть пострадавших находится в Свободненской больнице, часть доставлена в Амурскую областную клиническую больницу. В регион прибыл спецборт Ил-76 МЧС России для эвакуации пострадавших в федеральные медучреждения", - написал Орлов в своем Telegram-канале.
Амурский ГХК во вторник сообщил, что на территории площадки строительства произошло возгорание. Угрозы для жителей прилегающих территорий нет. В пресс-службе предприятия РИА Новости уточнили, что возгорание локализовано. По последним данным предприятия, количество погибших при пожаре на Амурском ГХК выросло до семи человек (один гражданин РФ и шесть граждан КНР), судьба еще девяти граждан Китая остается неизвестной. Общее число пострадавших увеличилось до 152 человек, из них 36 были госпитализированы.