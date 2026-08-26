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Чистая прибыль китайской CNOOC Limited за полугодие выросла на 23,4%

Чистая прибыль китайской CNOOC Limited за полугодие выросла на 23,4% - 26.08.2026, ПРАЙМ

Чистая прибыль китайской CNOOC Limited за полугодие выросла на 23,4%

Приходящаяся на акционеров чистая прибыль китайской нефтегазовой CNOOC Limited выросла за прошлое полугодие на 23,4% в годовом выражении, до рекордных 85,818... | 26.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-26T13:09+0300

2026-08-26T13:09+0300

2026-08-26T13:09+0300

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МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Приходящаяся на акционеров чистая прибыль китайской нефтегазовой CNOOC Limited выросла за прошлое полугодие на 23,4% в годовом выражении, до рекордных 85,818 миллиарда юаней (примерно 12,8 миллиарда долларов), говорится в отчетности компании. Разводненная прибыль на акцию поднялась до 1,81 юаня (0,27 доллара) с 1,46 юаня за январь-июнь прошлого года. Выручка за полугодие поднялась на 16,9%, также до рекордных 242,66 миллиарда юаней (36,1 миллиарда долларов). Нефтегазовая добыча за отчетный период выросла на 3,7% в годовом выражении, до 398,7 миллиона баррелей нефтяного эквивалента, говорится в отчете. Выручка от продажи нефти и газа поднялась на 20%, до рекордных 206,086 миллиарда юаней (30,7 миллиарда долларов), что составляет около 85% от всей выручки. Совет директоров также объявил за полугодие промежуточные дивиденды в 0,94 гонконгского доллара за акцию. Целевой годовой объем производства составляет 780-800 миллионов баррелей нефтяного эквивалента, капитальные затраты ожидаются в 112-122 миллиарда юаней (около 16,7-18,2 миллиарда долларов). CNOOC Limited - крупнейшая нефтегазодобывающая компания на шельфе в Китае. 62,13% компании принадлежит China National Offshore Oil Corporation. Входит в число крупнейших нефтегазовых компаний Китая наряду с Petro China и Sinopec. Основана в 1982 году, штаб-квартира находится в Пекине. CNOOC занимается добычей, переработкой и сбытом нефти и природного газа в шельфовой части Китая и за рубежом.

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бизнес, китай, пекин, sinopec, cnooc