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Чистая прибыль "НоваБев" по МСФО в первом полугодии снизилась почти на 40%

Чистая прибыль "НоваБев" по МСФО в первом полугодии снизилась почти на 40% - 26.08.2026, ПРАЙМ

Чистая прибыль "НоваБев" по МСФО в первом полугодии снизилась почти на 40%

Чистая прибыль "НоваБев Групп" (бывшая "Белуга") в первом полугодии 2026 года снизилась почти на 40% в годовом выражении - до 1,297 миллиарда рублей по МСФО,... | 26.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-26T20:23+0300

2026-08-26T20:23+0300

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бизнес

финансы

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МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Чистая прибыль "НоваБев Групп" (бывшая "Белуга") в первом полугодии 2026 года снизилась почти на 40% в годовом выражении - до 1,297 миллиарда рублей по МСФО, следует из сообщения компании. При этом выручка выросла на 7,6% - до 74,391 миллиарда рублей, а показатель EBITDA увеличился на 9% и составил 10,047 миллиарда рублей. "НоваБев Групп" - крупнейшая алкогольная компания в РФ, а также один из главных импортеров алкоголя в стране. Группе принадлежат пять ликеро-водочных заводов, один спиртзавод, винное хозяйство "Поместье Голубицкое", собственная система дистрибуции и сеть розничных магазинов "Винлаб".

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