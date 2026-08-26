https://1prime.ru/20260826/pribyl-872713572.html

Чистая прибыль Газпромбанка по МСФО в первом полугодии выросла на 33,5%

Чистая прибыль Газпромбанка по МСФО в первом полугодии выросла на 33,5% - 26.08.2026, ПРАЙМ

Чистая прибыль Газпромбанка по МСФО в первом полугодии выросла на 33,5%

Чистая прибыль Газпромбанка по МСФО в первом полугодии 2026 года увеличилась на 33,5% в годовом выражении - до 96,5 миллиарда рублей, сообщает кредитная... | 26.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-26T20:50+0300

2026-08-26T20:50+0300

2026-08-26T20:54+0300

финансы

банки

газпромбанк

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872713572.jpg?1787766890

МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Чистая прибыль Газпромбанка по МСФО в первом полугодии 2026 года увеличилась на 33,5% в годовом выражении - до 96,5 миллиарда рублей, сообщает кредитная организация. "Группа в первом полугодии увеличила чистую прибыль на 33,5% до 96,5 миллиарда рублей по сравнению с 72,3 миллиарда рублей за аналогичный период 2025 года несмотря на повышенные отчисления в резервы под кредитные убытки", - говорится в релизе. Отмечается, что совокупный кредитный портфель составил 13,995 триллиона рублей против 13,998 триллиона рублей на 31 декабря 2025 года. Средства на счетах клиентов составили 12,743 триллиона рублей против 13,342 триллиона рублей в конце 2025 года. "Коэффициент достаточности совокупного капитала (Н20.0) составил на отчетную дату 12,8%, базового капитала (Н20.1) – 8,6%", - говорится в отчете.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, банки, газпромбанк