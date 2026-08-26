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Чистая прибыль Газпромбанка по МСФО в первом полугодии выросла на 33,5% - 26.08.2026, ПРАЙМ
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Чистая прибыль Газпромбанка по МСФО в первом полугодии выросла на 33,5%
Чистая прибыль Газпромбанка по МСФО в первом полугодии выросла на 33,5% - 26.08.2026, ПРАЙМ
Чистая прибыль Газпромбанка по МСФО в первом полугодии выросла на 33,5%
Чистая прибыль Газпромбанка по МСФО в первом полугодии 2026 года увеличилась на 33,5% в годовом выражении - до 96,5 миллиарда рублей, сообщает кредитная... | 26.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-26T20:50+0300
2026-08-26T20:54+0300
финансы
банки
газпромбанк
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МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Чистая прибыль Газпромбанка по МСФО в первом полугодии 2026 года увеличилась на 33,5% в годовом выражении - до 96,5 миллиарда рублей, сообщает кредитная организация. "Группа в первом полугодии увеличила чистую прибыль на 33,5% до 96,5 миллиарда рублей по сравнению с 72,3 миллиарда рублей за аналогичный период 2025 года несмотря на повышенные отчисления в резервы под кредитные убытки", - говорится в релизе. Отмечается, что совокупный кредитный портфель составил 13,995 триллиона рублей против 13,998 триллиона рублей на 31 декабря 2025 года. Средства на счетах клиентов составили 12,743 триллиона рублей против 13,342 триллиона рублей в конце 2025 года. "Коэффициент достаточности совокупного капитала (Н20.0) составил на отчетную дату 12,8%, базового капитала (Н20.1) – 8,6%", - говорится в отчете.
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финансы, банки, газпромбанк
Финансы, Банки, Газпромбанк
20:50 26.08.2026 (обновлено: 20:54 26.08.2026)
 
Чистая прибыль Газпромбанка по МСФО в первом полугодии выросла на 33,5%

Чистая прибыль Газпромбанка по МСФО в I полугодии выросла на 33,5%, до 96,5 млрд рублей

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МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Чистая прибыль Газпромбанка по МСФО в первом полугодии 2026 года увеличилась на 33,5% в годовом выражении - до 96,5 миллиарда рублей, сообщает кредитная организация.
"Группа в первом полугодии увеличила чистую прибыль на 33,5% до 96,5 миллиарда рублей по сравнению с 72,3 миллиарда рублей за аналогичный период 2025 года несмотря на повышенные отчисления в резервы под кредитные убытки", - говорится в релизе.
Отмечается, что совокупный кредитный портфель составил 13,995 триллиона рублей против 13,998 триллиона рублей на 31 декабря 2025 года.
Средства на счетах клиентов составили 12,743 триллиона рублей против 13,342 триллиона рублей в конце 2025 года.
"Коэффициент достаточности совокупного капитала (Н20.0) составил на отчетную дату 12,8%, базового капитала (Н20.1) – 8,6%", - говорится в отчете.
 
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