https://1prime.ru/20260826/programma-872685240.html
Опубликована деловая программа II Российско-китайского форума в Хабаровске
Опубликована деловая программа II Российско-китайского форума в Хабаровске - 26.08.2026, ПРАЙМ
Опубликована деловая программа II Российско-китайского форума в Хабаровске
Опубликована деловая программа II Российско-китайского форума в Хабаровске, в нее войдут более 30 тематический сессий, сообщила пресс-служба аппарата... | 26.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-26T10:46+0300
2026-08-26T10:46+0300
2026-08-26T10:46+0300
россия
мировая экономика
хабаровск
китай
кнр
атр
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872685240.jpg?1787730412
МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Опубликована деловая программа II Российско-китайского форума в Хабаровске, в нее войдут более 30 тематический сессий, сообщила пресс-служба аппарата вице-премьера - полпреда президента РФ в ДФО Юрия Трутнева.
"На официальном сайте опубликована деловая программа II Российско-китайского форума, который пройдет 4–6 сентября в Хабаровске под девизом "Большой Уссурийский: сотрудничество в совместном освоении острова". В нее войдут более 30 тематических сессий", - говорится в сообщении.
Форум ожидает более 3 тысяч представителей бизнеса, органов власти и экспертов из России и КНР. По словам, вице-премьера, участники мероприятия поднимут вопрос реализации совместных проектов, в том числе развитие острова Большой Уссурийский.
"Российско-китайский форум, который пройдет в Хабаровске, направлен на укрепление двусторонних связей между странами... Мероприятие призвано расширить экономическое, технологическое и гуманитарное взаимодействие России и КНР", - отметил Трутнев, слова которого приводит его пресс-служба.
Кроме того, на площадке состоится 30-е юбилейное заседание подкомиссии по сотрудничеству в области транспорта российско-китайской межправительственной комиссии. Отдельное межокружное совещание будет посвящено реализации национального проекта "Международная кооперация и экспорт" в регионах Дальневосточного и Сибирского федеральных округов.
"Китай - один из наших ключевых экономических партнеров. Вместе работаем в торговле, логистике, туризме, гуманитарной сфере. Сейчас, когда российская экономика все больше ориентируется на рынки АТР, эти связи становятся еще более значимыми", - отметил губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин, слова которого приводятся в сообщении.
Участники форума смогут посетить сессии по возобновляемой энергетике, развитию женского предпринимательства, креативным индустриям, медицинским технологиям, туризму и приграничному экологическому сотрудничеству.
хабаровск
китай
кнр
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, мировая экономика, хабаровск, китай, кнр, атр
РОССИЯ, Мировая экономика, Хабаровск, КИТАЙ, КНР, АТР
Опубликована деловая программа II Российско-китайского форума в Хабаровске
Опубликована деловая программа II Российско-китайского форума в Хабаровске
МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Опубликована деловая программа II Российско-китайского форума в Хабаровске, в нее войдут более 30 тематический сессий, сообщила пресс-служба аппарата вице-премьера - полпреда президента РФ в ДФО Юрия Трутнева.
"На официальном сайте опубликована деловая программа II Российско-китайского форума, который пройдет 4–6 сентября в Хабаровске под девизом "Большой Уссурийский: сотрудничество в совместном освоении острова". В нее войдут более 30 тематических сессий", - говорится в сообщении.
Форум ожидает более 3 тысяч представителей бизнеса, органов власти и экспертов из России и КНР. По словам, вице-премьера, участники мероприятия поднимут вопрос реализации совместных проектов, в том числе развитие острова Большой Уссурийский.
"Российско-китайский форум, который пройдет в Хабаровске, направлен на укрепление двусторонних связей между странами... Мероприятие призвано расширить экономическое, технологическое и гуманитарное взаимодействие России и КНР", - отметил Трутнев, слова которого приводит его пресс-служба.
Кроме того, на площадке состоится 30-е юбилейное заседание подкомиссии по сотрудничеству в области транспорта российско-китайской межправительственной комиссии. Отдельное межокружное совещание будет посвящено реализации национального проекта "Международная кооперация и экспорт" в регионах Дальневосточного и Сибирского федеральных округов.
"Китай - один из наших ключевых экономических партнеров. Вместе работаем в торговле, логистике, туризме, гуманитарной сфере. Сейчас, когда российская экономика все больше ориентируется на рынки АТР, эти связи становятся еще более значимыми", - отметил губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин, слова которого приводятся в сообщении.
Участники форума смогут посетить сессии по возобновляемой энергетике, развитию женского предпринимательства, креативным индустриям, медицинским технологиям, туризму и приграничному экологическому сотрудничеству.