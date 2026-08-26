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Опубликована деловая программа II Российско-китайского форума в Хабаровске

Опубликована деловая программа II Российско-китайского форума в Хабаровске - 26.08.2026, ПРАЙМ

Опубликована деловая программа II Российско-китайского форума в Хабаровске

Опубликована деловая программа II Российско-китайского форума в Хабаровске, в нее войдут более 30 тематический сессий, сообщила пресс-служба аппарата... | 26.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-26T10:46+0300

2026-08-26T10:46+0300

2026-08-26T10:46+0300

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МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Опубликована деловая программа II Российско-китайского форума в Хабаровске, в нее войдут более 30 тематический сессий, сообщила пресс-служба аппарата вице-премьера - полпреда президента РФ в ДФО Юрия Трутнева. "На официальном сайте опубликована деловая программа II Российско-китайского форума, который пройдет 4–6 сентября в Хабаровске под девизом "Большой Уссурийский: сотрудничество в совместном освоении острова". В нее войдут более 30 тематических сессий", - говорится в сообщении. Форум ожидает более 3 тысяч представителей бизнеса, органов власти и экспертов из России и КНР. По словам, вице-премьера, участники мероприятия поднимут вопрос реализации совместных проектов, в том числе развитие острова Большой Уссурийский. "Российско-китайский форум, который пройдет в Хабаровске, направлен на укрепление двусторонних связей между странами... Мероприятие призвано расширить экономическое, технологическое и гуманитарное взаимодействие России и КНР", - отметил Трутнев, слова которого приводит его пресс-служба. Кроме того, на площадке состоится 30-е юбилейное заседание подкомиссии по сотрудничеству в области транспорта российско-китайской межправительственной комиссии. Отдельное межокружное совещание будет посвящено реализации национального проекта "Международная кооперация и экспорт" в регионах Дальневосточного и Сибирского федеральных округов. "Китай - один из наших ключевых экономических партнеров. Вместе работаем в торговле, логистике, туризме, гуманитарной сфере. Сейчас, когда российская экономика все больше ориентируется на рынки АТР, эти связи становятся еще более значимыми", - отметил губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин, слова которого приводятся в сообщении. Участники форума смогут посетить сессии по возобновляемой энергетике, развитию женского предпринимательства, креативным индустриям, медицинским технологиям, туризму и приграничному экологическому сотрудничеству.

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россия, мировая экономика, хабаровск, китай, кнр, атр