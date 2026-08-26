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В правительстве обсудили повышение защищенности производственных объектов - 26.08.2026, ПРАЙМ
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В правительстве обсудили повышение защищенности производственных объектов
В правительстве обсудили повышение защищенности производственных объектов - 26.08.2026, ПРАЙМ
В правительстве обсудили повышение защищенности производственных объектов
Первый вице-премьер России Денис Мантуров провел совещание по повышению защищенности производственных объектов, в рамках совещания была рассмотрена возможность... | 26.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-26T20:12+0300
2026-08-26T20:12+0300
бизнес
россия
денис мантуров
рспп
правительство рф
промышленность
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МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Первый вице-премьер России Денис Мантуров провел совещание по повышению защищенности производственных объектов, в рамках совещания была рассмотрена возможность снижения фискальной нагрузки на компании, инвестирующие в защиту своих объектов, говорится в сообщении правительства России. "Первый вице-премьер Денис Мантуров провел совещание по повышению защищенности производственных и инфраструктурных объектов в рамках рассмотрения предложений Российского союза промышленников и предпринимателей… В частности, рассмотрена возможность снижения фискальной нагрузки на компании, инвестирующие в защиту своих объектов, а также снижение административных барьеров для таких организаций", - говорится в сообщении. В правительстве добавили, что на мероприятии присутствовали представители федеральных органов власти, крупнейших промышленных предприятий и отраслевых организаций. Участники обсудили предложенные РСПП меры по защите предприятий от различных видов угроз, а также по поддержке устойчивости пострадавших компаний.
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бизнес, россия, денис мантуров, рспп, правительство рф, промышленность
Бизнес, РОССИЯ, Денис Мантуров, РСПП, Правительство РФ, Промышленность
20:12 26.08.2026
 
В правительстве обсудили повышение защищенности производственных объектов

Мантуров обсудил снижение фискальной нагрузки на компании, инвестирующие в защиту объектов

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкДом правительства РФ
Дом правительства РФ - ПРАЙМ, 1920, 26.08.2026
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Первый вице-премьер России Денис Мантуров провел совещание по повышению защищенности производственных объектов, в рамках совещания была рассмотрена возможность снижения фискальной нагрузки на компании, инвестирующие в защиту своих объектов, говорится в сообщении правительства России.
"Первый вице-премьер Денис Мантуров провел совещание по повышению защищенности производственных и инфраструктурных объектов в рамках рассмотрения предложений Российского союза промышленников и предпринимателей… В частности, рассмотрена возможность снижения фискальной нагрузки на компании, инвестирующие в защиту своих объектов, а также снижение административных барьеров для таких организаций", - говорится в сообщении.
В правительстве добавили, что на мероприятии присутствовали представители федеральных органов власти, крупнейших промышленных предприятий и отраслевых организаций. Участники обсудили предложенные РСПП меры по защите предприятий от различных видов угроз, а также по поддержке устойчивости пострадавших компаний.
 
БизнесРОССИЯДенис МантуровРСПППравительство РФПромышленность
 
 
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