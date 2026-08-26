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В правительстве обсудили повышение защищенности производственных объектов

В правительстве обсудили повышение защищенности производственных объектов - 26.08.2026, ПРАЙМ

В правительстве обсудили повышение защищенности производственных объектов

Первый вице-премьер России Денис Мантуров провел совещание по повышению защищенности производственных объектов, в рамках совещания была рассмотрена возможность... | 26.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-26T20:12+0300

2026-08-26T20:12+0300

2026-08-26T20:12+0300

бизнес

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денис мантуров

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промышленность

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МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Первый вице-премьер России Денис Мантуров провел совещание по повышению защищенности производственных объектов, в рамках совещания была рассмотрена возможность снижения фискальной нагрузки на компании, инвестирующие в защиту своих объектов, говорится в сообщении правительства России. "Первый вице-премьер Денис Мантуров провел совещание по повышению защищенности производственных и инфраструктурных объектов в рамках рассмотрения предложений Российского союза промышленников и предпринимателей… В частности, рассмотрена возможность снижения фискальной нагрузки на компании, инвестирующие в защиту своих объектов, а также снижение административных барьеров для таких организаций", - говорится в сообщении. В правительстве добавили, что на мероприятии присутствовали представители федеральных органов власти, крупнейших промышленных предприятий и отраслевых организаций. Участники обсудили предложенные РСПП меры по защите предприятий от различных видов угроз, а также по поддержке устойчивости пострадавших компаний.

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бизнес, россия, денис мантуров, рспп, правительство рф, промышленность