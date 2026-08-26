СМИ: союзники США усомнились в полном разминировании Ормузского пролива
Bloomberg: союзники США предполагают, что Ормузский пролив не разминирован полностью
© AP Photo / Altaf QadriТанкеры вблизи Ормузского пролива
© AP Photo / Altaf Qadri
МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Союзники США считают, что Ормузский пролив, скорее всего, не разминирован полностью, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники.
Президент США Дональд Трамп ранее написал в соцсети Truth Social об извлечении или подрыве мин в Ормузском проливе.
"Союзники США в частном порядке предупреждают, что Ормузский пролив, скорее всего, все еще заминирован", - говорится в публикации.
По мнению союзников, разминирование пролива усложняется тем, что некоторые мины, вероятно, поменяли местоположение из-за морских течений. Партнеры Штатов полагают, что эта задача требует мероприятий международного уровня с использованием передовых технологий. Как отмечает агентство, союзники Вашингтона хотят, чтобы Иран разрешил Оману начать подобную миссию в оманских водах.
Трамп 8 июля заявил, что прекращение огня, достигнутое с Ираном в ночь на 18 июня, более не действует. Американские военные с 8 июля провели несколько серий атак на Иран. Центральное командование ВС США заявляло, что это было сделано в ответ на действия Ирана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив.
Тегеран ответил ударами по базам США в ряде стран Ближнего Востока, закрыл Ормузский пролив, а также обвинил Вашингтон в нарушении меморандума о прекращении боевых действий.