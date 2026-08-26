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СМИ: союзники США усомнились в полном разминировании Ормузского пролива - 26.08.2026, ПРАЙМ
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СМИ: союзники США усомнились в полном разминировании Ормузского пролива
СМИ: союзники США усомнились в полном разминировании Ормузского пролива - 26.08.2026, ПРАЙМ
СМИ: союзники США усомнились в полном разминировании Ормузского пролива
Союзники США считают, что Ормузский пролив, скорее всего, не разминирован полностью, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники. | 26.08.2026, ПРАЙМ
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сша
ормузский пролив
иран
дональд трамп
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МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Союзники США считают, что Ормузский пролив, скорее всего, не разминирован полностью, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники. Президент США Дональд Трамп ранее написал в соцсети Truth Social об извлечении или подрыве мин в Ормузском проливе. "Союзники США в частном порядке предупреждают, что Ормузский пролив, скорее всего, все еще заминирован", - говорится в публикации. По мнению союзников, разминирование пролива усложняется тем, что некоторые мины, вероятно, поменяли местоположение из-за морских течений. Партнеры Штатов полагают, что эта задача требует мероприятий международного уровня с использованием передовых технологий. Как отмечает агентство, союзники Вашингтона хотят, чтобы Иран разрешил Оману начать подобную миссию в оманских водах. Трамп 8 июля заявил, что прекращение огня, достигнутое с Ираном в ночь на 18 июня, более не действует. Американские военные с 8 июля провели несколько серий атак на Иран. Центральное командование ВС США заявляло, что это было сделано в ответ на действия Ирана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив. Тегеран ответил ударами по базам США в ряде стран Ближнего Востока, закрыл Ормузский пролив, а также обвинил Вашингтон в нарушении меморандума о прекращении боевых действий.
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сша
ормузский пролив
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сша, ормузский пролив, иран, дональд трамп
США, Ормузский пролив, ИРАН, Дональд Трамп
22:11 26.08.2026
 
СМИ: союзники США усомнились в полном разминировании Ормузского пролива

Bloomberg: союзники США предполагают, что Ормузский пролив не разминирован полностью

© AP Photo / Altaf QadriТанкеры вблизи Ормузского пролива
Танкеры вблизи Ормузского пролива - ПРАЙМ, 1920, 26.08.2026
© AP Photo / Altaf Qadri
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МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Союзники США считают, что Ормузский пролив, скорее всего, не разминирован полностью, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники.
Президент США Дональд Трамп ранее написал в соцсети Truth Social об извлечении или подрыве мин в Ормузском проливе.
"Союзники США в частном порядке предупреждают, что Ормузский пролив, скорее всего, все еще заминирован", - говорится в публикации.
По мнению союзников, разминирование пролива усложняется тем, что некоторые мины, вероятно, поменяли местоположение из-за морских течений. Партнеры Штатов полагают, что эта задача требует мероприятий международного уровня с использованием передовых технологий. Как отмечает агентство, союзники Вашингтона хотят, чтобы Иран разрешил Оману начать подобную миссию в оманских водах.
Трамп 8 июля заявил, что прекращение огня, достигнутое с Ираном в ночь на 18 июня, более не действует. Американские военные с 8 июля провели несколько серий атак на Иран. Центральное командование ВС США заявляло, что это было сделано в ответ на действия Ирана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив.
Тегеран ответил ударами по базам США в ряде стран Ближнего Востока, закрыл Ормузский пролив, а также обвинил Вашингтон в нарушении меморандума о прекращении боевых действий.
Нефтяные танкеры в Ормузском проливе - ПРАЙМ, 1920, 26.08.2026
США давят на Оман из-за соглашения по Ормузскому проливу, заявили в Иране
20:05
 
СШАОрмузский проливИРАНДональд Трамп
 
 
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