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СМИ: союзники США усомнились в полном разминировании Ормузского пролива

СМИ: союзники США усомнились в полном разминировании Ормузского пролива - 26.08.2026, ПРАЙМ

СМИ: союзники США усомнились в полном разминировании Ормузского пролива

Союзники США считают, что Ормузский пролив, скорее всего, не разминирован полностью, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники. | 26.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-26T22:11+0300

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2026-08-26T22:11+0300

сша

ормузский пролив

иран

дональд трамп

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МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Союзники США считают, что Ормузский пролив, скорее всего, не разминирован полностью, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники. Президент США Дональд Трамп ранее написал в соцсети Truth Social об извлечении или подрыве мин в Ормузском проливе. "Союзники США в частном порядке предупреждают, что Ормузский пролив, скорее всего, все еще заминирован", - говорится в публикации. По мнению союзников, разминирование пролива усложняется тем, что некоторые мины, вероятно, поменяли местоположение из-за морских течений. Партнеры Штатов полагают, что эта задача требует мероприятий международного уровня с использованием передовых технологий. Как отмечает агентство, союзники Вашингтона хотят, чтобы Иран разрешил Оману начать подобную миссию в оманских водах. Трамп 8 июля заявил, что прекращение огня, достигнутое с Ираном в ночь на 18 июня, более не действует. Американские военные с 8 июля провели несколько серий атак на Иран. Центральное командование ВС США заявляло, что это было сделано в ответ на действия Ирана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив. Тегеран ответил ударами по базам США в ряде стран Ближнего Востока, закрыл Ормузский пролив, а также обвинил Вашингтон в нарушении меморандума о прекращении боевых действий.

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сша

ормузский пролив

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сша, ормузский пролив, иран, дональд трамп