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Рубль завершает август без шоков - 26.08.2026, ПРАЙМ
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Рубль завершает август без шоков
Рубль завершает август без шоков - 26.08.2026, ПРАЙМ
Рубль завершает август без шоков
В конце августа рубль продолжает испытывать давление из-за сезонного роста спроса на иностранные валюты в сезон отпусков и со стороны компаний-импортеров. Кроме | 26.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-26T11:46+0300
2026-08-26T11:46+0300
мнения аналитиков
рынок
ормузский пролив
минфин
опек
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872689159.jpg?1787733969
МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. В конце августа рубль продолжает испытывать давление из-за сезонного роста спроса на иностранные валюты в сезон отпусков и со стороны компаний-импортеров. Кроме того, российская валюта плавно сдает позиции к доллару, евро и юаню и под влиянием санкционного давления на фоне покупок иностранной валюты и золота Минфином в рамках бюджетного правила. И напротив, поддержку российской валюте продолжает оказывать макроэкономическая стабильность и устойчивая экспортная выручка вследствие очень комфортных цен на энергоресурсы и другие категории экспорта. И, как следствие, комфортный внешнеторговый баланс. А все еще высокая ключевая ставка обеспечивает стабильный интерес к рублевым инструментам. Дополнительная поддержка рублю обусловлена фактором конца месяца, когда компании-экспортеры платят налоги и продают инвалюту, тем самым увеличивая объем предложения. Таким образом падение российской валюты несколько замедлилось, и торговые границы, хоть и сместились, но относительно стабильны. К началу сентября по доллару ожидаем внебиржевые торги в рамках 80,5-85,5 рубля, а по евро – в коридоре 94,5-99,5 рубля. Вполне вероятно, что до конца делового лета торги по юаню сохранятся в диапазоне 12,1-12,6 рубля. На старте осени рублевый курс прежде всего определит торговое сальдо, нефтяные котировки (выше 80 долларов за баррель для Urals), геополитика, а также политика Минфина в рамках бюджетного правила и риторика мегарегулятора в области монетарной политики.Драгметаллы стали еще дорожеНа рынке драгметаллов наступило оживление. В июле пройдены ценовые минимумы по золоту и серебру, и в конце лета наблюдаем восходящий тренд. Причиной роста котировок драгоценных металлов стала сдача позиций долларом. Индекс DXY опустился ниже 100 и стремится к отметке 97,50 пункта. Это падение происходит на фоне исчезающей вероятности повышения ставки на сентябрьском заседании ФРС и введения искусственных мер Минфина США по поддержке рынка трежерис. К началу осени торги по тройской унции золота сместились в границы 4325-4850 долларов, по унции серебра - до 62,5-73 долларов. Нефтяной рынок накрыла геополитикаЗатишье наблюдается на рынке нефти, который замер в ожидании борьбы двух факторов. Первый — повышение квот на добычу нефти странами ОПЕК+. И второй — зависимость от премии за риски при поставках энергоресурсов через Ормузский пролив. Вероятность волатильности очень высокая и зависит от политических решений. До конца текущей недели ожидаем колебания ноябрьских контрактов по нефти марки Brent в диапазоне 80-95 долларов, а барреля Urals в пределах 75-95 долларов.Автор: Гузель Проценко, генеральный директор "Альфа-Форекс"
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Гузель Проценко
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Гузель Проценко
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/08/1e/851228612_0:144:1291:1434_100x100_80_0_0_8fb44274463501fc81d25b470587c06c.jpg
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ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мнения аналитиков, рынок, ормузский пролив, минфин, опек
Мнения аналитиков, Рынок, Ормузский пролив, Минфин, ОПЕК
11:46 26.08.2026
 
Рубль завершает август без шоков

Эксперт Проценко: рубль давит сезон и бюджетное правило, но экспорт и ставка поддерживают

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Генеральный директор Альфа-Форекс Гузель Проценко
Гузель Проценко
генеральный директор "Альфа-Форекс"
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МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. В конце августа рубль продолжает испытывать давление из-за сезонного роста спроса на иностранные валюты в сезон отпусков и со стороны компаний-импортеров. Кроме того, российская валюта плавно сдает позиции к доллару, евро и юаню и под влиянием санкционного давления на фоне покупок иностранной валюты и золота Минфином в рамках бюджетного правила.

И напротив, поддержку российской валюте продолжает оказывать макроэкономическая стабильность и устойчивая экспортная выручка вследствие очень комфортных цен на энергоресурсы и другие категории экспорта. И, как следствие, комфортный внешнеторговый баланс. А все еще высокая ключевая ставка обеспечивает стабильный интерес к рублевым инструментам. Дополнительная поддержка рублю обусловлена фактором конца месяца, когда компании-экспортеры платят налоги и продают инвалюту, тем самым увеличивая объем предложения.

Таким образом падение российской валюты несколько замедлилось, и торговые границы, хоть и сместились, но относительно стабильны. К началу сентября по доллару ожидаем внебиржевые торги в рамках 80,5-85,5 рубля, а по евро – в коридоре 94,5-99,5 рубля. Вполне вероятно, что до конца делового лета торги по юаню сохранятся в диапазоне 12,1-12,6 рубля.

На старте осени рублевый курс прежде всего определит торговое сальдо, нефтяные котировки (выше 80 долларов за баррель для Urals), геополитика, а также политика Минфина в рамках бюджетного правила и риторика мегарегулятора в области монетарной политики.

Драгметаллы стали еще дороже

На рынке драгметаллов наступило оживление. В июле пройдены ценовые минимумы по золоту и серебру, и в конце лета наблюдаем восходящий тренд. Причиной роста котировок драгоценных металлов стала сдача позиций долларом. Индекс DXY опустился ниже 100 и стремится к отметке 97,50 пункта. Это падение происходит на фоне исчезающей вероятности повышения ставки на сентябрьском заседании ФРС и введения искусственных мер Минфина США по поддержке рынка трежерис. К началу осени торги по тройской унции золота сместились в границы 4325-4850 долларов, по унции серебра - до 62,5-73 долларов.

Нефтяной рынок накрыла геополитика

Затишье наблюдается на рынке нефти, который замер в ожидании борьбы двух факторов. Первый — повышение квот на добычу нефти странами ОПЕК+. И второй — зависимость от премии за риски при поставках энергоресурсов через Ормузский пролив. Вероятность волатильности очень высокая и зависит от политических решений. До конца текущей недели ожидаем колебания ноябрьских контрактов по нефти марки Brent в диапазоне 80-95 долларов, а барреля Urals в пределах 75-95 долларов.
Автор: Гузель Проценко, генеральный директор "Альфа-Форекс"

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