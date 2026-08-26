Рубль завершает август без шоков

МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. В конце августа рубль продолжает испытывать давление из-за сезонного роста спроса на иностранные валюты в сезон отпусков и со стороны компаний-импортеров. Кроме того, российская валюта плавно сдает позиции к доллару, евро и юаню и под влиянием санкционного давления на фоне покупок иностранной валюты и золота Минфином в рамках бюджетного правила. И напротив, поддержку российской валюте продолжает оказывать макроэкономическая стабильность и устойчивая экспортная выручка вследствие очень комфортных цен на энергоресурсы и другие категории экспорта. И, как следствие, комфортный внешнеторговый баланс. А все еще высокая ключевая ставка обеспечивает стабильный интерес к рублевым инструментам. Дополнительная поддержка рублю обусловлена фактором конца месяца, когда компании-экспортеры платят налоги и продают инвалюту, тем самым увеличивая объем предложения. Таким образом падение российской валюты несколько замедлилось, и торговые границы, хоть и сместились, но относительно стабильны. К началу сентября по доллару ожидаем внебиржевые торги в рамках 80,5-85,5 рубля, а по евро – в коридоре 94,5-99,5 рубля. Вполне вероятно, что до конца делового лета торги по юаню сохранятся в диапазоне 12,1-12,6 рубля. На старте осени рублевый курс прежде всего определит торговое сальдо, нефтяные котировки (выше 80 долларов за баррель для Urals), геополитика, а также политика Минфина в рамках бюджетного правила и риторика мегарегулятора в области монетарной политики.Драгметаллы стали еще дорожеНа рынке драгметаллов наступило оживление. В июле пройдены ценовые минимумы по золоту и серебру, и в конце лета наблюдаем восходящий тренд. Причиной роста котировок драгоценных металлов стала сдача позиций долларом. Индекс DXY опустился ниже 100 и стремится к отметке 97,50 пункта. Это падение происходит на фоне исчезающей вероятности повышения ставки на сентябрьском заседании ФРС и введения искусственных мер Минфина США по поддержке рынка трежерис. К началу осени торги по тройской унции золота сместились в границы 4325-4850 долларов, по унции серебра - до 62,5-73 долларов. Нефтяной рынок накрыла геополитикаЗатишье наблюдается на рынке нефти, который замер в ожидании борьбы двух факторов. Первый — повышение квот на добычу нефти странами ОПЕК+. И второй — зависимость от премии за риски при поставках энергоресурсов через Ормузский пролив. Вероятность волатильности очень высокая и зависит от политических решений. До конца текущей недели ожидаем колебания ноябрьских контрактов по нефти марки Brent в диапазоне 80-95 долларов, а барреля Urals в пределах 75-95 долларов.Автор: Гузель Проценко, генеральный директор "Альфа-Форекс"
МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. В конце августа рубль продолжает испытывать давление из-за сезонного роста спроса на иностранные валюты в сезон отпусков и со стороны компаний-импортеров. Кроме того, российская валюта плавно сдает позиции к доллару, евро и юаню и под влиянием санкционного давления на фоне покупок иностранной валюты и золота Минфином в рамках бюджетного правила.
И напротив, поддержку российской валюте продолжает оказывать макроэкономическая стабильность и устойчивая экспортная выручка вследствие очень комфортных цен на энергоресурсы и другие категории экспорта. И, как следствие, комфортный внешнеторговый баланс. А все еще высокая ключевая ставка обеспечивает стабильный интерес к рублевым инструментам. Дополнительная поддержка рублю обусловлена фактором конца месяца, когда компании-экспортеры платят налоги и продают инвалюту, тем самым увеличивая объем предложения.
Таким образом падение российской валюты несколько замедлилось, и торговые границы, хоть и сместились, но относительно стабильны. К началу сентября по доллару ожидаем внебиржевые торги в рамках 80,5-85,5 рубля, а по евро – в коридоре 94,5-99,5 рубля. Вполне вероятно, что до конца делового лета торги по юаню сохранятся в диапазоне 12,1-12,6 рубля.
На старте осени рублевый курс прежде всего определит торговое сальдо, нефтяные котировки (выше 80 долларов за баррель для Urals), геополитика, а также политика Минфина в рамках бюджетного правила и риторика мегарегулятора в области монетарной политики.
Драгметаллы стали еще дороже
На рынке драгметаллов наступило оживление. В июле пройдены ценовые минимумы по золоту и серебру, и в конце лета наблюдаем восходящий тренд. Причиной роста котировок драгоценных металлов стала сдача позиций долларом. Индекс DXY опустился ниже 100 и стремится к отметке 97,50 пункта. Это падение происходит на фоне исчезающей вероятности повышения ставки на сентябрьском заседании ФРС и введения искусственных мер Минфина США по поддержке рынка трежерис. К началу осени торги по тройской унции золота сместились в границы 4325-4850 долларов, по унции серебра - до 62,5-73 долларов.
Нефтяной рынок накрыла геополитика
Затишье наблюдается на рынке нефти, который замер в ожидании борьбы двух факторов. Первый — повышение квот на добычу нефти странами ОПЕК+. И второй — зависимость от премии за риски при поставках энергоресурсов через Ормузский пролив. Вероятность волатильности очень высокая и зависит от политических решений. До конца текущей недели ожидаем колебания ноябрьских контрактов по нефти марки Brent в диапазоне 80-95 долларов, а барреля Urals в пределах 75-95 долларов.
Автор: Гузель Проценко, генеральный директор "Альфа-Форекс"
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