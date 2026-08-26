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Путин встретится с главой Минпромторга Алихановым

Путин встретится с главой Минпромторга Алихановым - 26.08.2026, ПРАЙМ

Путин встретится с главой Минпромторга Алихановым

Президент России Владимир Путин в среду встретится с главой Минпромторга России Антоном Алихановым в Кремле, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... | 26.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-26T12:37+0300

2026-08-26T12:37+0300

2026-08-26T12:37+0300

россия

антон алиханов

владимир путин

дмитрий песков

минпромторг

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МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин в среду встретится с главой Минпромторга России Антоном Алихановым в Кремле, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "В течение дня у президента планируется целый ряд рабочих встреч. Одна из них будет с министром Антоном Алихановым. Минпромторг - одно из ведущих ведомств, огромная сфера", - сказал Песков журналистам. Пресс-секретарь президента РФ отметил, что на данный момент у министерства напряженная повестка дня. В рамках встречи Путин и Алиханов также планируют обсудить итоги работы по прошедшему полугодию.

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россия, антон алиханов, владимир путин, дмитрий песков, минпромторг