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Путин встретится с главой Минпромторга Алихановым
Путин встретится с главой Минпромторга Алихановым - 26.08.2026, ПРАЙМ
Путин встретится с главой Минпромторга Алихановым
Президент России Владимир Путин в среду встретится с главой Минпромторга России Антоном Алихановым в Кремле, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... | 26.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-26T12:37+0300
2026-08-26T12:37+0300
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россия
антон алиханов
владимир путин
дмитрий песков
минпромторг
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МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин в среду встретится с главой Минпромторга России Антоном Алихановым в Кремле, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "В течение дня у президента планируется целый ряд рабочих встреч. Одна из них будет с министром Антоном Алихановым. Минпромторг - одно из ведущих ведомств, огромная сфера", - сказал Песков журналистам. Пресс-секретарь президента РФ отметил, что на данный момент у министерства напряженная повестка дня. В рамках встречи Путин и Алиханов также планируют обсудить итоги работы по прошедшему полугодию.
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россия, антон алиханов, владимир путин, дмитрий песков, минпромторг
РОССИЯ, Антон Алиханов, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Минпромторг
Путин встретится с главой Минпромторга Алихановым
Песков: Владимир Путин в среду встретится с главой Минпромторга России Антоном Алихановым