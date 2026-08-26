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Путин встретился с главой Минпромторга Алихановым

Путин встретился с главой Минпромторга Алихановым - 26.08.2026, ПРАЙМ

Путин встретился с главой Минпромторга Алихановым

Президент России Владимир Путин в среду встретился в Кремле с главой Минпромторга Антоном Алихановым. | 26.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-26T13:58+0300

2026-08-26T13:58+0300

2026-08-26T13:58+0300

россия

антон алиханов

владимир путин

дмитрий песков

минпромторг

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МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин в среду встретился в Кремле с главой Минпромторга Антоном Алихановым. Ранее о планах главы государства сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отметив, что Минпромторг - одно из ведущих ведомств, у него напряженная повестка дня. Алиханов доложит президенту о результатах работы за первое полугодие 2026 года. Путин регулярно встречается с Алихановым на совещаниях с членами правительства. Так, в марте глава Минпромторга доложил президенту о работе по выпуску автобусов и рельсового транспорта на совещании по вопросам обновления парка общественного транспорта в регионах страны.

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россия, антон алиханов, владимир путин, дмитрий песков, минпромторг