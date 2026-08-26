Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин встретился с главой Минпромторга Алихановым - 26.08.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260826/putin-872694604.html
Путин встретился с главой Минпромторга Алихановым
Путин встретился с главой Минпромторга Алихановым - 26.08.2026, ПРАЙМ
Путин встретился с главой Минпромторга Алихановым
Президент России Владимир Путин в среду встретился в Кремле с главой Минпромторга Антоном Алихановым. | 26.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-26T13:58+0300
2026-08-26T13:58+0300
россия
антон алиханов
владимир путин
дмитрий песков
минпромторг
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872694604.jpg?1787741903
МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин в среду встретился в Кремле с главой Минпромторга Антоном Алихановым. Ранее о планах главы государства сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отметив, что Минпромторг - одно из ведущих ведомств, у него напряженная повестка дня. Алиханов доложит президенту о результатах работы за первое полугодие 2026 года. Путин регулярно встречается с Алихановым на совещаниях с членами правительства. Так, в марте глава Минпромторга доложил президенту о работе по выпуску автобусов и рельсового транспорта на совещании по вопросам обновления парка общественного транспорта в регионах страны.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, антон алиханов, владимир путин, дмитрий песков, минпромторг
РОССИЯ, Антон Алиханов, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Минпромторг
13:58 26.08.2026
 

Путин встретился с главой Минпромторга Алихановым

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин в среду встретился в Кремле с главой Минпромторга Антоном Алихановым.
Ранее о планах главы государства сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отметив, что Минпромторг - одно из ведущих ведомств, у него напряженная повестка дня. Алиханов доложит президенту о результатах работы за первое полугодие 2026 года.
Путин регулярно встречается с Алихановым на совещаниях с членами правительства. Так, в марте глава Минпромторга доложил президенту о работе по выпуску автобусов и рельсового транспорта на совещании по вопросам обновления парка общественного транспорта в регионах страны.
 
РОССИЯАнтон АлихановВладимир ПутинДмитрий ПесковМинпромторг
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала