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Путин поинтересовался, как идет работа над созданием поездов для ВСМ
Путин поинтересовался, как идет работа над созданием поездов для ВСМ - 26.08.2026, ПРАЙМ
Путин поинтересовался, как идет работа над созданием поездов для ВСМ
Президент России Владимир Путин во время встречи с главой Минпромторга Антоном Алихановым поинтересовался, как идет работа над созданием поездов для... | 26.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-26T14:10+0300
2026-08-26T14:10+0300
2026-08-26T14:17+0300
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россия
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владимир путин
минпромторг
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МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин во время встречи с главой Минпромторга Антоном Алихановым поинтересовался, как идет работа над созданием поездов для высокоскоростной магистрали. "Как там, кстати, работа идет?", - спросил Путин на встрече. Алиханов рассказал, что все идет активно и сейчас работа ведется над "самыми ответственными деталями" - двигателями и комплектующими. "Пока без сбоев. Все должны отдать в следующем году на испытания, на сертификацию и в 2028 приступить уже к серийной поставке", - отметил Алиханов. На вопрос президента, идет ли все по плану, Алиханов ответил утвердительно.
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Бизнес, РОССИЯ, Антон Алиханов, Владимир Путин, Минпромторг