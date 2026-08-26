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Путин поинтересовался, как идет работа над созданием поездов для ВСМ

Путин поинтересовался, как идет работа над созданием поездов для ВСМ - 26.08.2026, ПРАЙМ

Путин поинтересовался, как идет работа над созданием поездов для ВСМ

Президент России Владимир Путин во время встречи с главой Минпромторга Антоном Алихановым поинтересовался, как идет работа над созданием поездов для... | 26.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-26T14:10+0300

2026-08-26T14:10+0300

2026-08-26T14:17+0300

бизнес

россия

антон алиханов

владимир путин

минпромторг

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МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин во время встречи с главой Минпромторга Антоном Алихановым поинтересовался, как идет работа над созданием поездов для высокоскоростной магистрали. "Как там, кстати, работа идет?", - спросил Путин на встрече. Алиханов рассказал, что все идет активно и сейчас работа ведется над "самыми ответственными деталями" - двигателями и комплектующими. "Пока без сбоев. Все должны отдать в следующем году на испытания, на сертификацию и в 2028 приступить уже к серийной поставке", - отметил Алиханов. На вопрос президента, идет ли все по плану, Алиханов ответил утвердительно.

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бизнес, россия, антон алиханов, владимир путин, минпромторг